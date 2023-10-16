На Детской сцене Театра сатиры состоялась премьера музыкальной сказки Ганса Христиана Андерсена «Дюймовочка». Спектакль поставила молодой режиссер Арина Бессергенева по малоизвестной версии сказки-пьесы Ольги Ждановой, опубликованной в России в 1915 году. В ней нет эльфов. Но есть история маленького ребенка, который преподносит миру большой урок – веры, надежды, любви.
Драматург, сказочник и романист Ганс Христиан Андерсен не считал себя детским писателем. Его светлые «фистории», как он называл свои сказки, предназначались в первую очередь для взрослых: за легким повествованием скрывалась глубокая философия.
В опубликованной в России пьесе 1915 года Дюймовочка не попадает в страну эльфов: переводчик и драматург Ольга Жданова (Браиловская) сделала перевод, который мы и знаем сегодня как сказку «Дюймовочка». Нежная, трогательная история про маленькую девочку, которая проходит жизненные испытания и обретает свободу. Нежной и трогательной получилась и сама постановка: «Мы не отступали от текста 1915 года. Главная линия спектакля – свобода, полет и движение к мечте, - рассказывает режиссер спектакля Арина Бессергенева. – Сказка Андерсена светлая, она дарит надежду на любовь – любовь внутри себя, любовь к внешнему миру - на вездесущую любовь. Вот почему наш спектакль будет интересен не только детям, но и взрослым, на него можно и нужно приходить всей семьей».
– В нашем спектакле наравне с молодыми артистами участвуют мастера сцены, «взрослые артисты» Театра сатиры. К своим ролям они относятся с большой любовью и трепетом, находят в персонажах новые черты, наполняя их юмором и раскрывая характеры совершенно с неожиданной стороны. Благодаря актерским работам, а также музыке, декорациям, свето-проекции, привычная и любимая всеми детская сказка в премьерной постановке Театра сатиры приобретет новую форму. Оставаясь при этом классической сказкой «Дюймовочка». Но предназначена она, по сути, для больших и маленьких детей, – говорит художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров.
Главный герой премьерного спектакля – ребенок из настоящего времени. Ребенок, который живет сейчас и среди нас. Ребенок, который хочет заниматься тем, что ему интересно, а не тем, чем он должен заниматься по мнению окружающих. Ребенок, который, несмотря на назидания родителей, исполняет собственные мечты.
Спектакль наполнен песнями и танцами. Музыку для постановки написал композитор, дирижер оркестра Театра сатиры Алексей Скипин. Яркие костюмы, выразительные образы персонажей, сказочные декорации и живые светопроекции художника-постановщика Василисы Кутузовой подарят маленьким зрителям ощущение настоящего волшебства. А родители заново откроют для себя Андерсена, который всегда считал себя серьезным писателем для взрослых.
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