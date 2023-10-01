Певица ANSE представила новый релиз – «За двоих».

Главная героиня нового трека – девушка, у которой закончились отношения. При этом она смогла быстро отпустить всё произошедшее, и стать главным героем своей жизни. Теперь она не верит в сказки, не плачет по ночам, не пишет огромные сообщения, в ожидании, что всё наладится. Песня о девушке, которая любит себя и выбирает жить для себя: ухаживать за собой, танцевать до утра с подружками, путешествовать и не переживать за не сложившиеся интрижки.

«Мне кажется, очень важно каждой девчонке не забывать, что надо любить себя, уважать. Если в отношениях нет уважения, нет доверия, нет чувства ценности и любви от мужчины - из таких отношений надо уходить», – делится с слушателями ANSE.

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