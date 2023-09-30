В Театре у Никитских ворот состоялась презентация дебютного альбома «Нео-Романс» российского исполнителя MIIDAS. Мероприятие прошло в нестандартном формате: зрители буквально погрузились в пушкинскую эпоху и стали свидетелями грандиозного музыкального перформанса, который развернулся на театральных подмостках — по словам очевидцев, усидеть на месте было просто невозможно.

В этот вечер всё было безупречно — от светового оформления и декораций до образов самого артиста, которые он менял на протяжении всей программы. Объемный звук, проникновенные и в то же время зажигательные песни, цепляющие за душу мелодии и глубокий смысл в каждой строчке — представление произвело на публику неизгладимое впечатление.

В рамках мероприятия MIIDAS исполнил 10 авторских треков, в том числе и песню «Тупая любовь» — спеть вместе с артистом пришли музыканты Idris & Leos. Кроме того, гостей ждал настоящий сюрприз: прямо из зрительного зала на сцену неожиданно вышли HammAli & Navai, которые вместе с MIIDAS исполнили трек «Тонем» — их совместную работу, которая также вошла в альбом.

После выступления дуэт HammAli & Navai обратился к публике: «Дайте шума нашему брату, он — самый талантливый человек!», — сказали артисты.

К зрителям также обратился и сам виновник торжества, выразив им слова благодарности:

«Нео-Романс — это мой дебютный альбом, в который я вложил то, чем занимался 12 лет своей музыкальной карьеры. Могу сказать, что жизнь, как холмы: иногда поднимаешься вверх и видишь оттуда всё, а иногда спускаешься вниз… и тут помогут только целеустремленность и вера в себя. Меня переполняют искренние эмоции. Вышел на сцену, и голова будто пустая, поэтому буду говорить от сердца. Спасибо всем, что пришли поддержать меня, и эти аплодисменты сейчас — для вас!», — прокомментировал MIIDAS.

Также MIIDAS поблагодарил команду музыкального лейбла Rocket Records за организацию мероприятия на высоком уровне и неоценимую поддержку:

«И, конечно, я благодарю Rocket Records — это теплейшая команда. Они учли все мои пожелания, организовали и продумали мой дебют до мелочей — я очень хотел, чтобы всё прошло именно в стенах театра. И вот мы здесь — даже пригласительные в виде отрывных билетов. Спасибо!»

Праздник, на котором царила неповторимая атмосфера радости и доброжелательности, посетили многие звездные гости — Катя Лель, ST, Миша Марвин, Никита Мартынов, Виолетта Чиковани, LEPNINA, HammAli & Navai, Idris & Leos, Keneli & Zhiro, Zaur & Meirinkito, МОНТЭ, AILUN, Shevgi, Таня Герман, Арина Бережная, Сергей Эфрон, Олеся Клеблеева, Александр Данилов, Александр Веккер, Ирина Йовович, Дмитрий Василенко, а также руководство лейбла Rocket Records в лице братьев Юрия и Владимира Киселевых.

Фото – Александра НИКОЛЬСКАЯ-ВОЛКОНСКАЯ

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