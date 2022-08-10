ARTLIFE и Ситидрайв популяризируют современных художников

Фестиваль ARTLIFE и сервис Ситидрайв анонсировали новый совместный проект, в рамках которого работы художников станут частью городской среды.

Каршеринг-сервис Ситидрайв разместил на капотах автомобилей картины молодых и талантливых художников в преддверии юбилейного V Международного интерактивного фестиваля современного искусства ARTLIFE FEST. Жители и гости Москвы уже могут их увидеть на улице или даже в собственном дворе, а у пользователей сервиса есть возможность взять в аренду уникально-брендированный автомобиль.

Фестиваль ARTLIFE FEST пройдёт в столице с 22 по 27 сентября в ЦВЗ “Манеж” при поддержке Департамента культуры города. Цель совместного проекта ARTLIFE и Ситидрайв – популяризировать современное искусство, а также наглядно показать, насколько многогранно и разнообразно оно может быть. Всего в рамках проекта ARTLIFE и Ситидрайв на автомобилях появились картины пяти художников-участников фестиваля этого года – это Мишель Корман, Ло Чан Пенг, Настя Миро, Джиджи Тханавонграт и Ольга Андрющенко. Всего в Москве можно будет увидеть 24 автомобиля с уникальной оклейкой.

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