Два исторических рекорда Пятый канал установил в июле

Сразу два исторических рекорда по телесмотрению поставлены Пятым каналом в июле. По среднесуточному просмотру в аудиториях «Все 18+» и «Все 4+» Пятый укрепил свои позиции в ТОП-5 популярных федеральных каналов и занимает четвертое место среди всех национальных вещателей.

В июле зрители Пятого в возрастной категории «Все 25-59» смотрели программы и фильмы Пятого в среднем 101 минуту сутки. На сегодняшний день это самый высокий результат в России. Исторический рекорд по телесмотрению за сутки в целом зафиксирован в аудитории «Все 4+» с долей 7,44%. Второй рекорд установлен в аудитории «Все 18+». Пятый улучшил свои же рекордные показатели прошлого года на 0,22 пункта. Теперь доля аудитории молодого зрителя составляет 7,83%.

В прошлом месяце у зрителей пользовались популярностью марафон программ из документального цикла «Они потрясли мир», советские фильмы и детективы собственного производства «След» и «Свои». Уже с 22 августа в эфир начнут выходить премьерные эпизоды полюбившихся сериалов.

Созданию собственной линейки Пятый уделяет особое внимание. Каждый год она расширяется за счет новых позиций. В настоящее время в производстве находятся несколько сериалов, которые уже заручились поддержкой у телевизионной аудитории: «След», «Великолепная Пятерка», «Условный мент», «Свои». В ближайшее время начнутся съемки третьего сезона «Крепких орешков», еще восьми серий оригинального боевика «Стражи Отчизны» о специальном подразделении секретных агентов. Для любителей исторического жанра Пятый также готовит подарок. В сентябре начнется работа над новым проектом «Витязи», действие которого разворачивается в Средневековой Руси. Герои исторического боевика – настоящие дружинники и богатыри в латах и с булатными мечами. Они с отвагой и честью противостоят врагам земли Русской.

Завершены съемки и готовятся к эфиру такие новинки как «Наш спецназ», «Лицемеры», второй сезон детектива с необычным главным героем – врачом Филипповым по прозвищу «Филин». Также выйдет на экран четырехсерийная новинка «Кукольник». Это новый для Пятого канала формат фильмов выходного дня. Кроме того, этой осенью можно будет увидеть и две выездные серии фильма «Великолепная Пятерка. Ульяновск», съемки которых прошли в волжских локациях.

По пятницам для поклонников новостей из жизни звезд будут выходить премьерные выпуски информационно-развлекательной программы «Светская хроника». Телегид теперь выходит в новое время. Обо всем, что происходит в мире популярных селебрити, зрители Пятого будут узнавать еще раньше – в 23.10. А сразу после полуночи, в 00.10, документальное расследование «Они потрясли мир» — проект о самых известных любовных историях. Героями ближайших выпусков станут Джонни Дэпп, Эмбер Херд, Бари Алибасов, Лидия Федосеева-Шукшина и Анастасия Волочкова.

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