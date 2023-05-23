АШ 23: «Готовлю революцию в поп-музыке»

Аш 23 ставит перед собой амбициозные цели. При этом он не просто мечтает, но усердно работает. Мы поговорили с музыкантом о начале его творческого пути, первом концерте Децла, который изменил его жизнь, об ориентирах в музыке, о трудолюбии, желании и о революции в поп-индустрии, которую он готовится совершить.

– Почему Аш 23? Где ты родился и чем увлекался в детстве?

– Аш – это первые буквы моего имени, а 23 – это номер, под которым я играл в баскетбол. Я с детства занимался этим видом спорта, и цифра 23 объясняет, чьим фанатом я был с самого детства (прим. Под номером 23 играл известный баскетболист Майкл Джордан). Я родился в Ереване. С самого детства увлекался только музыкой и спортом, точнее баскетболом – это две мои страсти, которые всю жизнь меня преследуют, но, конечно же, музыка всегда была и будет на первом месте. Поэтому еще в школе я уже точно знал, кем я стану.

– Как ты пришел к рэп музыке?

– К рэп-музыке я пришел исключительно благодаря своему отцу. Он привил мне афроамериканскую культуру, начиная с джаза. До 5 лет отец укладывал меня спать под таких исполнителей как Барри Уайт, Джеймс Браун, Рэй Чарльз, Би Би Кинг и многих других. С 5 до 7 лет я слушал только джаз. А в 7 лет отец открыл мне Эминема, сводил на концерт Децла. Тогда сидя на плечах отца и видя молодого Децла на сцене, я окончательно понял, кем я хочу стать.

– С какими трудностями сталкивался в начале творческого пути? Тебе помогали?

– Я не назову это трудностями, потому что, считаю, Все, что было в моей жизни, это часть пути, и именно так я к этому отношусь. Я всегда надеюсь только на самого себя. Конечно, помощь и поддержка всегда присутствуют, но все же основные надежды на себя.

– Ты сам пишешь треки?

– Абсолютно все песни пишу я сам. Также со мной работает битмейкер YG Woods, которого я считаю лучшим в нашей стране и на территории СНГ. Я бы даже сказал, что он на мировом уровне он один из лучших. Это человек, с которым мы синхронизировались. Мы делаем музыку и аранжировки вместе, на общем вайбе. Мне кажется, что получается довольно-таки успешно. Тексты я пишу сам, потому что я творческая личность.

– Ты сам себе продюсер, или есть лейбл, с которым сотрудничаешь?

– Мы с моим партнёром по делам, планируем создать лейбл. Хочется, чтоб люди получали качественную и современную музыку в разных жанрах.

– Изначально рэп – это музыка улиц, районов гетто. Сейчас, спустя время, часто читают о тачках, деньгах, ментальных расстройствах, чувствах. Как тебе такие изменения в рэп культуре?

– Рэп – это музыка, а музыка многогранна. Каждый читает о том, как он живет. В районах гетто своя жизнь. Здесь на территории Российской Федерации, к счастью, жизнь другая. У нас в России никого не убивают на улицах, здесь безопасно, и в принципе то, о чем сейчас читают рэперы, описывает, как у нас все хорошо: деньгах, тачках и тд. А чувства – это тоже часть жизни, всем людям свойственно переживать что-то. Каждый автор, художник пишет о своих переживаниях, люди находят в этом себя и поэтому эти композиции становятся хитами.

– Как думаешь, рэп музыка в России сможет держать верхние строчки хит парадов?

– Могу говорить только за себя. Я, как мне кажется, смог соединить несоединимое и задать новую эпоху поп-музыки. Скоро у меня выходит новый трек «Отрицательно», и я задам новые правила поп-музыки. Поверьте мне, это не просто громкие слова! Через некоторое время вы обязательно перечитаете это интервью и вспомните, что еще тогда я так говорил.

– У тебя есть исполнители, которые вдохновляют тебя, на которых ты равняешься?

– Этот список можно перечислять бесконечно. Мой самый любимый рэпер – это Лил Уэйн. Если говорить об артистах, которые стали своего рода ориентирами для меня в музыке, то это Джеймс Браун. Он самый трудолюбивый человек в шоу-бизнесе, это факт. Он - король фанка, соула. Также как личность, и как артист очень вдохновляет 50 cent. Это музыканты, на которых я всю дорогу равнялся

– Какие планы на ближайший год?

– В ближайший год я буду выпускать новую музыку, ту музыку, которой не хватало России. Я считаю, что задам новый тренд в музыкальной индустрии, стану лицом новой музыки. Поверьте, из трека в трек я буду только удивлять.

– Скоро выходит трек и клип «Отрицательно», к чему готовиться слушателям?

– Слушателям готовиться к революции звука. Потому что, как я говорил выше, это будет ре-во-лю-ция, это будет начало революции в поп-музыке в нашей стране.

– Что ты можешь посоветовать тем, кто хочет развиваться в рэп индустрии. Вроде есть и тексты, и музыка, но не знают, что с этим делать?

– Нужно работать, потому что самое главное- это желание и трудолюбие. Что такое желание? Некоторые люди не понимают, что это такое. Но желание, мечта – это сила и если ты что-то желаешь, в этом ты силен. Если ты этого желаешь искренне, значит эта сила превращается в действия, твое желание тобою движет и приводит к огромным результатам. Самое главное, трудиться и работать, и идти к своей мечте несмотря ни на что.

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