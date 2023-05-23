На яхт-выставке SamaraBoatShow в яхт-клубе «Ласточка» представили работы художников G Gallery

На ежегодном событии – яхт-выставке SamaraBoatShow в живописном месте яхт-клубе «Ласточка» галерея G Gallery приняла участие с выездной экспозицией Open Sea, в которую вошли более 40 картин художников из разных городов России. Основной концепцией выставки стала тема Морской пейзаж. Были представлены картины в разных жанрах, стилях и техниках. Художники из разных городов представили свою живопись на стенде галереи.

Арт-директор G Gallery Кристина Ланцова выступила с докладом на тему «Обмен культурными традициями и искусством. Внутренний туризм», где основной акцент был на историю развития искусства в области и удаленные усадьбы и резиденции известных во всем мире художников. Самый яркий пример это музей-усадьба И.Репина на берегу Волги в пос. Ширяево. Так же в режиме реального времени был проведен интерактив Марией Романовой по написанию картины на тему Яхтинг.

Тысячи гостей познакомились с живописью современных художников и с интересом изучали биографии авторов картин.

В работе выставке принимали участие художники: Мила Левченко, Кристина Вильшонкова, Дарья Илюхина, Аня Соколова, Наталья Печенкина, Екатерина Солод, Татьяна Балякина, Татьяна Павлова, Ирина Ларина, Сергей Ларин, Надежда Пущаева, Лена Лангер, Farangiz RA, Раиса Хайрутдинова, Наталья Палий, Наташа Рави, Мария Сотникова, Галина Хребтова, Денис Берзулов, Яна Скороходова, Гульназ Файзрахманова, Оксана Цепова, Татьяна Челякова, Мария Романова, Галина Тузикова, Анна Ковалева.

Арт-куратор и соорганизатор выставки-Екатерина Самитина.

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