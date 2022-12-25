Банкротство физических лиц: что нужно знать

СОДЕРЖАНИЕ:

Юридические условия

Процесс признания банкротом

На что обратить внимание

Условия оформления банкротства

Банкрот, как и всякий другой клиент, обязан соблюдать права, предусмотренные Законом «О несостоятельности (банкротстве)», то есть признать себя несостоятельным в соответствии с законом и им же назначить своего финансового управляющего. Вы можете найти публикации о банкротстве в коммерсант и более основательно разобраться в этом вопросе.

Юридические условия

Для признания гражданина банкротом необходимо подать заявление в Арбитражный суд. С заявлением об установлении факта фиктивного банкротства гражданина может обратиться любой кредитор гражданина, допустивший просрочку по уплате основного долга. Заявление может быть подано в течение 2 месяцев после того, как просрочка возникла.

В случае признания гражданина-должника банкротом удовлетворяются требования кредиторов в размере, определенном законом на дату принятия судом заявления о признании гражданина банкротом. Однако законом предусмотрена сложная процедура, которая позволяет суду восстановить права гражданина в случае недостаточности имущества гражданина для удовлетворения требований кредиторов. Кроме того, сумма долгов, выявляемых при проверке должника, не может превышать стоимости его имущества.

Процесс признания банкротом

Этапами производства в суде о признании банкротства физического лица являются:

подача заявления о банкротстве;

рассмотрение заявления;

проведение анализа финансового состояния должника;

вынесение решения о признании должника банкротам;

подача ходатайства о рассрочке уплаты сумм задолженности перед арбитражным управляющим.

Любой должник может заявить о своей несостоятельности. Если финансовое положение у него достаточно устойчиво и о признаках банкротства отсутствуют основания предполагать, то за него это заявление должен сделать кредитор. Банкрот – это гражданин – говорит закон , – неспособный удовлетворить свои требования к кредиторам в установленный срок.

На что обратить внимание

В случае признания гражданина несостоятельным, арбитражный суд принимает решение о реализации имущества должника, а также о продаже принадлежащего должнику недвижимого имущества, транспортных средств, ценных бумаг, предметов искового производства, а в исключительных случаях - других денежных и материальных ценностей.

Условия оформления банкротства

Банкротство - это процедура, в ходе которой гражданин обязан самостоятельно погасить все долги перед банками и другими финансово-кредитными организациями и третьими лицами, которые возникли в ходе банкротства. В ходе проведения процедур банкротства выносится решение о введении временной администрации, ликвидации или прекращении деятельности юридического лица-банкрота.

Понимая, что должник, который является несостоятельным должником, не имеет возможности выполнять свои обязательства по оплате долга, самым простым решением для него является обращение к будущему кредитору с заявлением о признании его банкротом. Изначально признаки банкротства физического лицо включают в себя следующие:

неуплата в срок очередных платежей по долгам, которые обусловлены обязательствами личного характера, к примеру, платежи по кредиту;

наличие непогашенных обязательств перед банками;

минимальная заработная плата.

Ни одно физическое лицо не имеет желания стать банкротами. Но, к сожалению, такая возможность существует, и необходимо вовремя принять меры для того, чтобы избежать образования такого огромного долга. Еще раз хочется сказать, что в результате процедуры банкротства должника наступает не только неблагоприятная для него ситуация, что влечет за собой потерю имущества, которое ему больше не принадлежит, но и могут быть выявлены признаки фиктивного банкротства.

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