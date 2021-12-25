Выкуп битых авто в Москве быстро

Выкуп битых авто в Москве дорого, осуществляет компания Авторассвет. Теперь Вам не нужно думать о том, как наиболее выгодно и быстро избавиться от проблемного автомобиля. Нам Вы можете продать транспортное средство в день обращения и получить полную сумму сделки сразу после подписания документов.

От попадания в аварию не дороге не застрахован ни один даже самый опытный автовладелец. Особенно актуальна данная проблема для жителей мегаполисов. Владельцы автомобилей после ДТП хотят как можно скорее избавиться от автохлама. Наша фирма предлагает продать машину срочно и получить за ТС достойное денежное вознаграждение.

Сотрудники Авторассвет возьмут на себя оформление документов и снятие машины с учета ГИБДД. При необходимости мы выезжаем на место аварии и проводим оценку. Сразу после этого мы своими своими забираем авто с места ДТП, после чего производим расчет с клиентом.

Почему выкуп битого авто с Авторассвет — это выгодно:

Экономия личного времени — продажа автомобиля своими силами занимает много времени, так как на поиск покупателя могут уйти месяцы.

Рациональный подход — битый автомобиль каждый день теряет в цене, в результате чего с течением времени его стоимость будет низкой и Вы останетесь в проигрыше.

Защищенность от рисков — наша компания заключает официальный договор, в рамках которого осуществляется сотрудничество. Договор составляется юристами с соблюдением действующих норм законодательства.

Быстрое получение денег — выкуп автомобилей происходит быстро и Вы получаете свои деньги сразу после подписания всех бумаг.

Юридическое сопровождение — наши специалисты подготавливают все необходимые бумаги, общаются с органами ГИБДД, страховой компанией, кредитными организациями и прочими инстанциями.

Скупка в любом состоянии — мы скупаем битые авто любых марок и моделей, любого года выпуска. Вы можете продать нам машину, находящуюся в залоге или взятую в кредит.

Выкуп авто с пробегом в Москве быстро

Для того чтобы компания Авторассвет осуществила выкуп авто после ДТП в Москве и области, Вам потребуется предоставить нам некоторые документы:

ПТС (паспорт транспортного средства);

свидетельство о регистрации авто;

документ, удостоверяющий личность;

ключи от автомобиля;

сервисную книжку (при ее наличии).

Если сделка осуществляется третьим лицом, необходима доверенность.

Если у Вас нет какого-либо документа — не проблема. Наша компания решает и такие вопросы. Мы с пониманием отнесемся к ситуации и рассмотрим наиболее выгодные для обеих сторон условия сотрудничества.

Реальная стоимость автомобиля определяется нашими специалистами после того, как будет произведена его оценка. Данная услуга бесплатна. На все организационные мероприятия уходит около 3 часов. Так вы можете быстро и с максимальной выгодой продать битый автомобиль и получить деньги удобным способом:

наличными;

на карты;

на банковский счет;

в ячейку банка и пр.

Чтобы связаться с нами и обсудить все вопросы, оставьте заявку на нашем сайте https://www.avtorassvet.ru/ или закажите звонок. Сотрудники созвонятся с Вами и проконсультируют по всем нюансам сотрудничества.

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.