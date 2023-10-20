Виталий Барабанов – художник.
На разных этапах своего творчества Виталий Барабанов обращался к самым разным техникам: используя автоматическое письмо, фиксировал образы из виртуальной реальности, привлекал животных для создания произведений искусства, экспериментировал с пигментами и текстилем. Художник прибегает в создании работ к использованию различных медиа, сохраняя основной фокус на исследовании возможностей живописи и графики. Для его художественной практики очень важен природный аспект. Персональные выставки Виталия проходили в галерее «Наковальня», Shilo gallery, Центре «Красный», галерее Osnova.
1. 2023.
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