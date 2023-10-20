Аркадий Петров – легендарный художник-семидесятник.

Родился в 1938 году в поселке Шахты Комсомолец возле Горловки Сталинской области. Проведя в далекой шахтерской провинции детские годы, в 1957 году он переехал в Москву. После окончания художественного училища «Памяти 1905 года», в 1963–1969 годах он учился в Московском государственном художественном институте им. В.И. Сурикова. В 1970-х его своеобразный стиль проявился в монументальных заказах, тогда как станковые работы художника редко проходили официальные выставкомы. К середине 1980-х годов сложилась парадоксальная ситуация: Петров воспринимался как один из ключевых творцов поколения, притом, что его единственная персональная выставка в советское время была едва разрешена властями.

Слава приходит к художнику на рубеже 1980-х – 1990-х годов: он создает крупноформатные картины, многие из которых становятся событием в отечественном художественном мире, принимает участие в значительных международных выставках. До настоящего времени Петров непрерывно эволюционирует в живописи и объекте, впрочем, оставаясь верным избранной им тематике.

Произведения Петрова хранятся в таких собраниях, как Национальный центр искусства и культуры Жоржа Помпиду (Париж, Франция), Музей П. Людвига (Будапешт, Венгрия), Людвиг Форум международного искусства (Аахен, Германия), Музей Джейн Вурхис Зиммерли, Ратгерс университет (Нью-Брансвик, Нью-Джерси, США), Музей современного искусства (Сеул, Южная Корея), Государственный Русский музей (Санкт-Петербург), Московский музей современного искусства (Москва), во многих статусных частных собраниях по всему миру. Художник живет и работает в Москве.

Фото – Павел КИСИЛЁВ

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