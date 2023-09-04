Более 40 ретроавтомобилей приняли участие в ралли на Приз Музея техники Вадима Задорожного

26 августа 2023 года в крупнейшем в Европе Музее техники Вадима Задорожного собралось более 40 ретроавтомобилей разных эпох, которые ярко подчеркивали уникальность автомобильной культуры того времени. Золотой век автомобилестроения пришелся на период с 20-х до 70-х годов. В то время, облику автомобиля уделяли особое внимание, каждому элементу, линии, форме кузова в целом. В экспозициях музея находятся более 100 таких машин, к которым присоединились автомобили участников ралли. Редчайший день, когда можно увидеть колонну ретроавтомобилей на городских дорогах в движении, а не статично в Музее. До старта ралли на главной площади прошел «Конкурс Элегантности», в котором приняли участие самые уникальные ретроавтомобили, выпущенные до 1973 года включительно. Для всех конкурсантов был единый регламент, с обязательным условием: дресс-код экипажа должен соответствовать эпохе производства заявленного на мероприятие автомобиля. В одной из номинаций «Приз зрительских симпатий», наибольшее количество голосов набрал Buick Limited Convertible 1958 года выпуска.

Старт и финиш прошел на территории музея. После традиционного проезда под стартовой аркой, экипажи отправились по маршруту протяженностью 150 километров с 15 контрольными пунктами, один из которым находился на территории музея-заповедника «Архангельское». Зрители ралли убедились, что ветераны автомобильной промышленности готовы к любым испытаниям современных дорог.

«Мы бьемся за хорошее настроение, за хорошие эмоции, чтобы люди чаще улыбались. Чтобы прохожие с уважением смотрели на проезжающую мимо историю. Стремились больше узнать и больше читать, глядя на автомобили. Мы основательно готовились к проведению этого мероприятия, существенно обновили музейные фонды. Такие ралли теперь станут доброй традицией сбора единомышленников и друзей музея. А мы уже запланировали ралли весной и осенью 2024 года», - сообщил основатель музея техники Вадим Задорожный.

Судейская бригада разделила автомобили по трем категориям, которые соответствовали возрасту машин. В каждой из них были определены победители, с наилучшими результатами.

В самую почетную категорию Veteran вошли настоящие винтажные раритеты, выпущенные до 1945 года. Первое место занял Mercedes-Benz 320 (1939 г). Страховая компания АО СК «ПАРИ», обеспечивающая страховой сервис премиум уровня для: ретротранспорта, дома, квартиры, антиквариата, вертолетов, катеров и хаузботов, для победителя в этой категории предоставила страховой сертификат на внушительную сумму. Вторым в этом зачете стал автомобиль Tatra (1942 г.), замыкал тройку лидеров Mercedes-Benz W143 (1939 г.). Всего в заезде Veteran приняли участие 10 автомобилей, три из которых были автомобили Музея техники Вадима Задорожного: Buick 44, Ford A и Delahey 135 M.

В зачете Old-timer, учувствовали машины до 1970 года выпуска. Тройку лидеров возглавил знаменитый Москвич 408 «Монте-Карло» (1965 г.). На втором месте Chevrolet Corvette (1970 г.), призовую тройку замкнул Москвич «Монте-Карло» (1966 Г.). Всего в этом зачете боролись за призовые места 11 автомобилей.

Зачет Young-timer стал самым массовым по количеству участников. Здесь было заявлено 16 автомобилей до 1993 года выпуска. Итоговый протокол личных результатов возглавил Mercedes-Benz SCL 280 (1977 г.), с незначительным отрывом вслед за ним финишировал автомобиль ГАЗ 24 (1976 г.). На почетном третьем месте – ВАЗ 2103 (1972 г.).

Победители и участники ралли, получили призы и подарки от организаторов и партнеров за спортивные победы, красоту, стиль и стремление к новым достижениям. Легендарный российский бренд натуральных колбас, ветчин и деликатесов «Микоян», который на протяжении всего мероприятия демонстрировал вкус своей продукции и заряжал участников энергией победы, а на церемонии награждения все победили получили мясные подарочные наборы. Так же все победители получили призы от компании Yamaguchi, авторские книги от Музея техники Вадима Задорожного, коллекцию купажей для создания настоек от бренда «Отец настоятель», сертификаты на проживание в подмосковном отеле «Орловский», коллекцию домашнего текстиля от бренда «MONA LIZA», сертификаты на пошив костюма по индивидуальным меркам от «КЁ студия стиля», подарочные наборы от салона красоты & SPA «White Fox». Российская компания «Цифра брокер» на протяжении всего вечера не только помогала выбрать правильный путь к достижениям и оказывала аналитическую поддержку в подборе выгодных инвестиционных продуктов, но и провела розыгрыш ценных призов среди экипажей ралли.

В этот день посетители и участники гуляли по территории Музея техники, знакомились с лучшими образцами автомобильной промышленности, посещали аттракционы, дегустировали деликатесы на гастрономических зонах. Праздничное настроение создавали тематические DJ-сеты и профессиональные ведущие на центральном входе в музей.

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