8-й Московский еврейский кинофестиваль открылся в Москве

3 сентября в киноцентре «Октябрь» состоялось торжественное открытие 8-го Московского еврейского кинофестиваля. Гостями мероприятия стали: Александр Борода, Тимур Вайнштейн, Александр Бен Цви, Наум Клейман, Евгений Маргулис, Леонид Ярмольник, Алексей Учитель, Андрей Смирнов, Стивен Мао, Александр Котт, Владимир Котт, Светлана Максимченко, Эльнара Гусейнова, Катерина Михайлова, Авраам Виткин, Елена Гликман, Марианна Максимовская, Вадим Соколовский, Антон Желнов и Игорь Сандлер.

В начале церемонии с приветственным словом выступил председатель жюри фестиваля актер театра и кино, продюсер, теле- и радиоведущий Леонид Ярмольник: «Замечательно, что этот фестиваль состоялся. Сегодня очень не простое время, когда особенно хочется понять, о чем люди думают, о чем думают художники, особенно кинематографисты, потому что кино — это самый массовый вид искусства. И очень хочется надеяться, что кино поможет сегодня этому сошедшему с ума миру».

Продолжил церемонию открытия Председатель Общественного совета МЕКФ, президент Федерации еврейских общин России, раввин Александр Борода, который вручил Леониду Ярмольнику Почетный приз за вклад в развитие еврейского кинематографа. «У нас есть традиция вручения этого приза. Это — заслуженная награда большому мастеру за прекрасную реализацию еврейских ролей в российском кинематографе», — отметил Александр Борода.

Также на церемонии открытия 8-го Московского еврейского кинофестиваля был вручен традиционный Приз имени Якова Каллера за «Лучший российский фильм года на еврейскую тематику». Награду вручил член семьи Якова Каллера Борис Рейцен. Приз за фильм «Праведник» получил Генеральный продюсер картины, Генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн: «Судьба фильма началась с Якова Каллера, поэтому то, что происходит сейчас, — это удивительно. 12 лет назад мы с ним встретились, и он рассказал о списке Киселева. Я был поражен этой историей, и с того момента началась работа над этим фильмом. Было много сценариев, мы встречались с людьми, которые были еще на тот момент живы. Был открыт сквер Николая Киселева... Яков Каллер сделал все возможное, чтобы имя этого человека действительно зазвучало. Потом Якова Каллера не стало. Но я уверен, что ему бы очень понравился фильм, потому что это действительно было сделано с душой. Благодарю всю команду картины, а особенно Якова Каллера. Он сделал все, чтобы имя Николая Киселева стало знаковым. То, что этот фильм получил награду имени Якова Каллера — это судьба».

8-й Московский еврейский кинофестиваль открыла российская премьера военной драмы «Голда. Судный день» израильского режиссера Гая Наттива. Главную роль в биографической картине исполнила британская актриса Хелен Миррен, обладательница премий «Оскар», BAFTA, «Тони» и «Золотой глобус».

Всего в программу 8-го МЕКФ войдет более 45 картин из 11 стран. Зрители увидят лучшие современные документальные и игровые полнометражные и короткометражные фильмы на еврейскую тематику, в том числе европейские и российские премьеры. Помимо показов, будут организованы образовательные события и Q&A сессии с создателями фильмов. Площадками проведения смотра станут киноцентр «Октябрь», кинотеатр «Иллюзион», а также Еврейский музей и центр толерантности.

Фото - Геннадий АВРАМЕНКО

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