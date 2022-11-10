Четырнадцатые международные научные чтения прошли на журфаке МГУ

В конце октября 2022 года на факультете журналистики МГУ прошли Четырнадцатые международные научные чтения «СМИ и массовые коммуникации-2022». В этом году конференция была посвящена исследованию цифровых платформ и будущего традиционных СМИ. В мероприятии приняли участие около 100 участников из 17 стран.

Конференция открылась пленарным заседанием, на котором свои доклады представили доцент Калькуттского университета Ума Шанкар Пандей, профессор Федерального университета Флуминенсе Афонсо де Альбукерке, профессор, декан факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова Елена Вартанова. Исследователи затронули актуальные вопросы внедрения OTT-сервисов в контексте перспективы акторно-сетевой теории, будущего традиционных СМИ, противоборства фейковым новостям, а также репрезентации социальных конфликтов в меняющейся архитектуре медиасистем.

В течение двух дней прошло более двадцати секционных заседаний и круглых столов, посвящённых цифровизации журналистики в эпоху COVID-19, использованию технологий искусственного интеллекта в медиасреде, управлению цифровой социально-политической повесткой, медиапотреблению цифровой молодежи и социальным медиа как важной составляющей в системе медиакоммуникаций.

Также состоялась встреча с главными редакторами известных научных журналов, которые рассказали о своих проектах и поделились опытом продвижения научных журналов и разработки новых форматов.

Завершило работу конференции пленарное заседание, на котором доклады представили профессор Хайдарабадского университета, вице-президент IAMCR Уша Раман «Поворот к цифровому звуку: традиционные новости и подкасты» и профессор Ханчжоуского педагогического университета Ши-сюй «Понимание китайской дипломатии как культурного дискурса».

Четырнадцатые международные научные чтения прошли при участии Национальной ассоциации исследователей массмедиа и поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Фото — Юлия ЦЯПА

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