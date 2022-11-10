Ольга Емельянова, директор по продажам BMW АВТОДОМ Санкт-Петербург рассказала об опыте взаимодействия бренда BMW с миром искусства

Директор по продажам BMW АВТОДОМ Санкт-Петербург Ольга Емельянова выступила на конференции «Искусство как конкурентное преимущество в бизнесе», которая прошла в Lotte Spb.

Организатором мероприятия стал фонд поддержки и развития современного искусства «Art.coordinate». Участники конференции обсудили, какую цель преследуют крупные компании, создавая арт программы, и почему искусство становится областью новых знаний для бизнеса.

Ольга Емельянова директор по продажам BMW АВТОДОМ Санкт-Петербург в своем выступлении рассказала, почему бренд BMW является флагманом искусства на автомобильном рынке. Она поделилась своим видением того, какое конкурентное преимущество группа компаний АВТОДОМ имеет среди других игроков автомобильного рынка за счет поддержки и участия в мероприятиях, посвященных искусству.

Ольга Емельянова рассказала о проектах, которые поддерживает компания BMW. Среди них музыкальные фестивали, арт ярмарки, коллаборации с музеями современного искусства и многое другое. Например, в рамках BMW Art Car звезды современного искусства создали уникальную роспись автомобиля. Победитель конкурса художников BMW Art Journey получил грант на путешествие для реализации своего художественно-исследовательского проекта. Еще один экспириенс, который поддерживает компания BMW, – «Опера для всех». Это открытые оперные концерты с участием знаменитых симфонических оркестров и певцов, которые проходят на площадях крупных городов. АВТОДОМ, официальный дилер BMW, также имеет большой опыт взаимодействия с российским искусством и поддерживает различные мероприятия. Кроме того, новый шоу-рум дилерского центра АВТОДОМ в Санкт-Петербурге – сам по себе настоящее произведение искусства. Этот шоу-рум – первый в России и один из восьми в мире – выполнен в новых стандартах немецкого бренда. Он сочетает в себе современный и технологичный дизайн с элементами минимализма, элегантности и экологичности.

После лекции Ольги Емельяновой на площадке конференции прошел нетворкинг на тему «Бизнес и искусство», в котором приняли участие все желающие. Гости посмотрели на взаимодействие бизнеса с искусством с разных сторон. Многим из них мероприятие дало мощный импульс для коллабораций.

«Мы были рады принять участие в таком интересном событии и рассказать об опыте взаимодействия бренда BMW и группы компаний АВТОДОМ с миром искусства, – отметила Ольга Емельянова, директор по продажам BMW АВТОДОМ Санкт-Петербург. – За последние годы общество насытилось привычными формами потребления товаров и услуг. Это значит, что пришло время для создания новых форм коммуникаций с брендом. Бизнесу необходимо выстраивать с клиентами эмоциональную связь, разделять их интересы и увлечения. Компаниям пора переходить от привычного формата спонсорства к сотрудничеству и синергии бизнеса и творчества, которые способны выгодно подчеркнуть преимущества друг друга. Деятели искусства всегда чувствуют дух времени, прогнозируют и предсказывают тренды. Сейчас, когда приходится выстраивать стратегию работы имея много неизвестных, это именно то, что нужно бизнесу».

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