Что нужно знать про поиск туров онлайн

Поиск туров онлайн

Для того, чтобы купить тур, посмотреть какие путевки есть в наличии или узнать цену необязательно идти в офис туристического агентства. Многие турагентства дают возможность искать туры онлайн на сайте их компании. Мы рекомендуем делать поиск туров онлайн на этом сайте. Здесь собраны различные туроператоры, большой выбор стран, отелей и цен. В этой статье поговорим о том какие хитрости нужно знать, чтобы выгодно купить путевку через онлайн-сервис.

Цену путевки определяет туроператор

Будьте готовы к тому, чтобы купить тур незамедлительно, если он вам понравится. Не редко бывает так, что путевка может подорожать в течении дня на десять и более процентов. Цены на туры назначает туроператор и в зависимости от проданных мест отелей стоимость может прыгать либо вниз, если спроса нет, либо вверх если места хорошо продаются. Для популярных отелей – это частый сценарий.

Следуют помнить, что туроператор и турфирма – это различные организации. Туроператор составляет туристические предложение по отелям, перелету, трансферу и передает их туристическим фирмам для продаж.

Поэтому если менеджер турфирмы говорит о том, что цена на путевку может измениться или вы читаете на сайте призыв «успейте забронировать тур онлайн» – это не рекламная уловка, а действительность. Бронируйте путевки онлайн! Большинство турагентств не требуют сразу покупать путевку и дают некоторое время на обдумывание.

Обращайте внимание на тип перелета

Туроператоры предлагаю два типа перелета – регулярный или чартерный. В стоимость чартерного рейса обычно входит топливный сбор, и он виден уже на этапе бронирования в отличии от регулярного.

Чартерные рейсы – организованы не авиакомпаниями, а туроператорами. Для них заранее выкупаются места, а потому цена более стабильна. Для регулярных рейсов цена за перелет может меняться несколько раз в день, потому что цену уже назначает авиаперевозчик в зависимости от спроса на перелет и проданных мест.

Онлайн система операторов может с запозданием получить информацию от авиаперевозчиков о проданных местах, поэтому после покупки тура вас могут попросить доплатить, т.к. дешевые места успели выкупить до вас, а система показывала еще старые цены на перелет.

Мы рекомендуем летать через чартерные рейсы, чтобы не столкнуться с неприятными сюрпризами в плане повышения цен.

Применяйте фильтры на сайте при поиске

В отличии от турагента, онлайн сервисы по покупке туров могут показывать несколько сотен предложений по путевкам. Благодаря фильтрам на сайте вы можете упростить задачу по поиску:

Количество дней

Дату

Город вылета

Город прилета

Указать количество взрослых человек и детей

Сделать подборку отелей по количеству звезд

Выбрать приемлемую цену

Отсортировать предложения по цене, рейтингу, отзывам, типу питания, живым фотографиям

Таким образом выбирая правильные настройки на сайте, вы сможете сузить количество вариантов под интересующие вас критерии и сможете просмотреть всю подборку предложений при поиске.

Используйте систему турхантера для поиска путевок

Если вы не готовы сделать покупку здесь и сейчас воспользуйтесь системой турхантера на сайте или в приложении. Благодаря ей вы сможете отслеживать понравившийся тур и если цена на него упадет вам придет уведомление. Кроме турхантера для поиска путешествия вам могут помочь телеграм и ватсап боты, а также почтовая рассылка, которые будут информировать вас о самых выгодных предложениях по интересующим вас туров!

Перед покупкой путевки онлайн важно знать

Прежде чем заказывать тур на сайте-агрегаторе изучите турфирму, отзывы о ней, сколько туристов было ими отправлено и как давно они работают. Обратите внимание входит ли в тур авиаперелет, трансфер, гостиница, страховка, экскурсии или что-то оплачивается отдельно. Особое внимание нужно уделить питанию и типу номеров. Сколько раз кормят, как давно делали реновацию номера, насколько близок отель к морю, есть ли развлечения на территории отеля и к какому типу он относится, а также что есть в номере и что нужно будет брать с собой.

Используйте рекомендации о которых мы написали и ваш поиск туров онлайн https://poedem.kz/findtours будет очень выгодным! Если у вас остались вопросы или есть трудности с выбором путешествия позвоните нам и наши менеджеры проконсультируют вас бесплатно и подберут лучшие путевки под ваш бюджет.

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.