cosmotrack 2025

В честь 30-летнего юбилея франшизы «Звёздные врата» – первый фильм вышел в мировой прокат 28 октября 1994 года, Творческая мастерская NESNOVA™ при участии Медиа-группы АртМосковия выпустила настольный перекидной календарь-домик на 13 страниц с авторскими иллюстрациями. Календарь находится в продаже и доступен в собственном маркетплейсе АртМосковии – vipart24.ru.

Выпуск календаря – бесконечно малая часть культурно-просветительской программы АртМосковии – Международного фестиваля научной фантастики / International Science Fiction Fest COSMOTRACK на 2025-2035 годы.

«Известно, что дорога в 10 тысяч парсеков начинается с первого шага. Для нас, таким шагом, стало решение о реализации программы COSMOTRACK. Календарь – это один из самых первых шагов на пути в будущее. А какое оно будет, зависит уже от нас с вами. И от сопутствующего успеха», – рассказала главный редактор АртМосковии Ольга Неснова.