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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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АртМосковия продолжает космическую экспансию в календарях

editor
By editor
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2025 Винни-Пух в космосе

14 октября, в День рождения Винни Пуха, АртМосковия и Творческая мастерская бренда NESNOVA™ выпустили календарь-постер «Винни Пух в космосе» на 2025 год. Кстати, это не единственный проект «космической» тематики совместной творческой коллаборации. Не так давно, при поддержке Музея-заповедника Кузьминки-Люблино в московском парке им. Юрия Михайловича Лужкова открылась выставка плакатов культурно-просветительской программы COSMOTRACK. Готовится к запуску сайт Программы.

Открытие сайта приурочено к 30-летнему юбилею мировой премьеры фильма «Звёздные врата» (США, 1994). Ранее АртМосковия выпустила настольный календарь-домик на 2025 год со своим видением Звёздных врат.

– С открытием сайта Программы COSMOTRACK будет запущена серия конкурсов для юных художников и музыкантов, посвященных Космосу, Вселенной, человечеству, – делится руководитель Медиа-группы АртМосковия Ольга Неснова. – В краткосрочных планах выпуск электронных книг, тематических календарей, постеров с работами наших художников и участников конкурсных проектов Программы. К Дню космонавтики – 12 апреля 2025 года, планируется цикл бесед о научной фантастике в литературе, искусстве, науке.

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