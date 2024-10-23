АртМосковия продолжает космическую экспансию в календарях

14 октября, в День рождения Винни Пуха, АртМосковия и Творческая мастерская бренда NESNOVA™ выпустили календарь-постер «Винни Пух в космосе» на 2025 год. Кстати, это не единственный проект «космической» тематики совместной творческой коллаборации. Не так давно, при поддержке Музея-заповедника Кузьминки-Люблино в московском парке им. Юрия Михайловича Лужкова открылась выставка плакатов культурно-просветительской программы COSMOTRACK. Готовится к запуску сайт Программы.

Открытие сайта приурочено к 30-летнему юбилею мировой премьеры фильма «Звёздные врата» (США, 1994). Ранее АртМосковия выпустила настольный календарь-домик на 2025 год со своим видением Звёздных врат.

– С открытием сайта Программы COSMOTRACK будет запущена серия конкурсов для юных художников и музыкантов, посвященных Космосу, Вселенной, человечеству, – делится руководитель Медиа-группы АртМосковия Ольга Неснова. – В краткосрочных планах выпуск электронных книг, тематических календарей, постеров с работами наших художников и участников конкурсных проектов Программы. К Дню космонавтики – 12 апреля 2025 года, планируется цикл бесед о научной фантастике в литературе, искусстве, науке.