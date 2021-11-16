Dario Bologna провел фотосъемку формы ФК «Краснодар»

Стиль и современность – вот что отличает форму ФК «Краснодар» сезона 21/22. В коллаборации с именитым итальянским фэшн-фотографом Dario Bologna клуб создал уникальный проект, который доказывает, что форма может быть интегрирована в повседневный гардероб.

Форма – это не просто одежда для команды, форма – это символ объединения и способ самовыражения. Именно поэтому ФК «Краснодар» при поддержке титульного партнера клуба компании Winline создал уникальную концепцию, которая ломает все стереотипы и доказывает, что форму можно носить на светские мероприятия, в музеи и даже в театры.

Футболку можно интересно сочетать с гардеробом fashion victims. Для посещения ресторана можно дополнить ее болеро с гиперобъемными рукавами или курткой из винила, а для похода в музей – аристократическим тренчем. Именно такое сочетание свежо и без лишней ретро-эстетики смотрится на одном из героев фотопроекта.

Отдельного внимания заслуживает игра с акцентами: с добавлением аксессуаров, искристых фактур и массивной фурнитуры футболка выходит на первый план, становясь главным героем образа. Этот универсальный предмет гардероба можно комбинировать совершенно по-разному, рождая новые образы на каждый день.

Помочь объединить идею проекта и форму пригласили ведущего итальянского фотографа – Dario Bologna, специализирующегося на fashion, beauty, editorial и рекламной фотографии. Имя его хорошо известно и в спортивной среде: Dario фотографировал таких звезд футбола, как Буффон, Неймар и Кьеллини.

«Каждая съемка – это вызов, и разрешение этой задачи – это и есть профессиональный рост. Право на ошибку минимально, но когда съемка завершена и у вас готов материал, это доставляет огромное удовольствие. Для меня это первый опыт работы с российским клубом, но очень символично, что внутри логотипа краснодарской команды изображен бык, как и у Туринской команды», – подчеркнул Dario Bologna.

Главной идеей проекта было показать, что форму ФК «Краснодар» можно носить не только на стадион, но и в повседневной жизни.

«Это мой первый опыт работы с российским клубом. Меня очень вдохновило то, что вокруг ФК «Краснодар» есть настоящие преданные фанаты и руководство, которое дает людям возможность быть вовлеченными в жизнь клуба. Стадион, парк вокруг него, матчи – все это сделано на очень достойном уровне. Благодаря этому проекту я понял, что приблизить к

футболу можно даже ту аудиторию, которая далека от него», – рассказал Dario Bologna.

Съемки в таких локациях, как парк и ресторан «Краснодар», художественный музей, рынок, утренний трамвай и популярный среди молодежи Holy place позволили нам показать, как можно гармонично носить форму в повседневной жизни.

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