Выставка «JUNWEX Москва 2021» прошла в Москве на ВДНХ

Выставка «JUNWEX Москва 2021», прошедшая на фоне чрезвычайно нестабильной ситуации и непредвиденных обстоятельств завершила свою работу. Несмотря на экстренное введение властями особого режима жизни и деятельности столицы, организаторам удалось, соблюдая все требования, обусловленные борьбой с коронавирусной инфекцией, обеспечить участникам рынка возможность провести полноценную работу по поставкам товара в ювелирные магазины всей страны, а москвичам и гостям города – порадовать себя замечательными драгоценными подарками.

По отзывам компаний «Дельта»», «Санис», «Лукас Голд», Sargon, Corona, «Золотые узоры», «ФИТ», «Приволжский ювелир», «Арина», Platika, «Платинор», «Клио», Silver Wings, «Алекси» и других признанных отечественных ювелирных предприятий, выставка прошла успешно и показала хорошие коммерческие результаты ее участников. Ритейлеры приехали не только из всех регионов России и стран ближнего зарубежья, были и не побоявшиеся пандемийных ограничений владельцы бутиков из Германии, Польши и других государств. К стенду «Елизаветы» традиционно подходили покупатели изделий православной тематики, а бренд «Салам» подготовил к выставке ассортимент, связанный с мусульманской верой и ее религиозными символами. Kabarovsky, «Александра», «Магнат», «Крепкий орешек», Prima Exclusive, Verona, Sun Stone и многие другие компании представили яркие модные коллекции. Особое внимание — легковесному молодежному ассортименту: в этой нише активно работают Pokrovsky, BaltSilver, «Апарт», «Маркиз» и т.д. Востребованным оказался введенный организаторами новый вариант Биржи деловых контактов – переговоры, выбор изделий и заключение договоров шли на этой площадке постоянно в течение всех дней работы выставки.

Посетили «JUNWEX Москва» и представители Ассоциации ювелиров Турции – организаторы экспозиции Jewellery Antalya, с которыми встретились руководители Клуба «Российская Ювелирная Торговля». Итогом визита стало согласование специальных условий участия баерской делегации из России в январской выставке в Анталье.

Деловая программа «JUNWEX Москва» была организована в актуальном гибридном формате, совмещающем онлайн- и офлайн-активности. Традиционно в рамках выставки состоялось награждение победителей ежегодного конкурса «Надежный партнер». Почетные дипломы получили: ЮД «Кристалл» (Липецк), «Славия» (Республика Беларусь), ТД «Золотая Русь» (Хабаровск), ИП Щекотова К.О. (Москва). Хорошей традицией становится и награждение молодых дизайнеров – этот международный конкурс, организуемый совместно с Фондом Сары Фаберже, представителями Клуба итальянских производителей Degli Orefi и брендом Roberto Bravo, проводится уже второй раз. В этом году победителями стали четыре проекта, созданные молодыми талантами из разных городов России.

В рамках Дня геммолога состоялись лекции ведущих специалистов в этой области, посвященные работе с синтетическими камнями, интеллектуальным технологиям идентификации бриллиантов, уникальным современным технологиям огранки, оценке стоимости цветных ювелирных камней. Завершающий аккорд дня — телемост «Россия – Таиланд» был организован при поддержке Посольства Королевства Таиланд.

В программу Дня дизайнера вошли лекции «Коллаборация как основа креативной индустрии», «Состояние креативных индустрий в период пандемии», мастер-класс «Пять жизней одного комплекта, или Новый взгляд на украшения из шкатулки», а также состоялась презентация работ выпускников Академии ювелирного искусства Шароновых. По итогам дня дизайнера прошли переговоры о дальнейшем сотрудничестве между медиа-холдингом JUNWEX и проектом WorldSkills в компетенции «Ювелирное дело», менеджером которой является руководитель Академии Николай Шаронов.

Как всегда, творческой доминантой выставки является конкурсная программа. В этот раз для участия во Всероссийском конкурсе «Лучшие украшения России» было подано даже больше заявок, чем в прошлом году. Результаты конкурса будут опубликованы в следующем журнале «Ювелирная Россия», а торжественное чествование победителей пройдет в Петербурге, на февральской выставке JUNWEX.

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