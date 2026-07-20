Дети героев в гостях у «Русского Радио»: экскурсия для семей участников СВО

«Русская Медиагруппа» продолжает системную работу по поддержке семей военнослужащих. 17 июля член Совета директоров холдинга, заслуженная артистка РФ Елена Север организовала особенную экскурсию на «Русское Радио» для детей и близких сотрудников Министерства обороны — участников и ветеранов специальной военной операции.

Это событие стало очередным этапом патриотических и социальных инициатив медиахолдинга, направленных на помощь бойцам, укрепление связи поколений, популяризацию традиционных ценностей и поддержку многодетных семей. «Русская Медиагруппа», телеканал РУ.ТВ и «Русское Радио» последовательно реализуют проекты самого разного масштаба: от масштабных благотворительных вечеров до камерных, по-домашнему тёплых встреч.

В этот день гостями радиостанции стали дети героев и участников СВО. Они смогли изнутри увидеть работу крупного медиахолдинга, пообщаться с редакторами и ведущими «Русского Радио», чьи голоса ежедневно слышит многомиллионная аудитория.

Заслуженная артистка РФ Елена Север обратилась к юным посетителям с тёплыми словами: «“Русская Медиагруппа” с первых дней участвует в поддержке бойцов и их близких — как на линии соприкосновения, так и в тылу. Для нас крайне важно не просто оказывать помощь, но и быть рядом, дарить эмоции, показывать подрастающему поколению, что их родители — настоящие герои. Такие экскурсии — это вклад в будущее детей, возможность зажечь в их глазах интерес к профессии и подарить уверенность в завтрашнем дне. Мы и дальше будем прикладывать все усилия, чтобы проектов, объединяющих семьи и дающих им душевное тепло, становилось как можно больше».

Проводником в мир медиа для ребят стал директор «Русского Радио» Владимир Борисов. Он лично провёл экскурсию, показав, как устроена «кухня» главной радиостанции страны. Дети с живым интересом расспрашивали о создании новостей и шоу, о том, как формируется плейлист и как сигнал из московской студии мгновенно разлетается по всей огромной стране. Для многих из них этот день стал поводом задуматься о будущей профессии.

Экскурсия состоялась при поддержке патриотического движения «Живи, страна!». Его руководитель Марина Розанова, также присутствовавшая на мероприятии, поблагодарила коллектив радиостанции: «Сегодня незабываемый день для подопечных нашего движения. Уверена, что об этой экскурсии они будут помнить всю жизнь. Спасибо огромное всему коллективу за внимание и столько интересных открытий».

Этот день на «Русском Радио» стал наглядным подтверждением того, что внимание, забота и человеческое тепло способны поддержать тех, кому сегодня это особенно необходимо. А для юных гостей — ещё и возможностью прикоснуться к миру, где голос становится искусством, а каждая минута эфира наполнена смыслом.