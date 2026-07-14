Криминальная драма «Холод»: светская премьера в Москве

В столичном киноцентре «Октябрь» накануне было жарко — и дело не только в погоде. Онлайн-кинотеатры Иви, START и Wink устроили светскую премьеру криминальной драмы «Холод», где главную роль исполнила Любовь Аксенова. Первая серия появится в онлайн‑кинотеатрах уже 16 июля, а затем новые эпизоды будут выходить по четвергам — раз в неделю на Иви, START, Wink и КИОН.

Красную дорожку украсили не только создатели сериала, но и звёздные гости. На премьере блистали актёры проекта: Любовь Аксенова, Линда Лапиньш, Пётр Фёдоров, Ольга Смирнова, Владислав Ценев, Аюб Магомадов, Александр Аверин, Дмитрий Соломыкин. Со сцены зрителей поприветствовала главная героиня Любовь Аксенова, поблагодарив команду за работу.

Первыми оценить историю о силе духа и мести также пришли Аглая Тарасова, Александр Горчилин, Юрий Быков, Андрей Золотарев, Лукерья Ильяшенко, Роман Евдокимов, Михаил Тройник, Никита Тарасов, Сергей Романович, Александра Киселева, Тереза Диуро, Владимир Канухин, Евгений Сангаджиев, Елена Ханга, Василий Бейнарович, Антон Соломатин, Ксения Андрианова, Эльдар Калимулин, Алиса Стасюк, Диана Енакаева, Иван Макаревич, Карен Арутюнов, Кирилл Малышев, Александра Власова, Андрей Савочкин, Дэниел Барнс, Мария Лисовая, Пелагея Невзорова, Глеб Шевнин, Елена Балабанова (Helen Yes), Андрей Борисов и другие.

Сам сериал «Холод» — это знакомая всему миру история графа Монте‑Кристо, но в женском обличье. Главная героиня Женя (Любовь Аксенова) оказывается в тюрьме за преступление, которого не совершала: страшную аварию на Кутузовском проспекте, в которой погибли её муж и шестилетняя дочь. В колонии она теряет смысл жизни и ищет спасения в смерти, но случайно спасает влиятельную «заключённую» Яну (Линда Лапиньш), отбывающую срок за убийство. В благодарность та возвращает Жене желание бороться — и два года обучает её быть сильнее, умнее и готовит побег.

За производство отвечали онлайн-кинотеатры Иви, START и Wink, а также кинокомпания Algorithm. Продюсерами выступили Павел Буря, Алексей Казаков и Даниил Махорт, исполнительным продюсером — Анастасия Кинс. Автор сценария и режиссёр-постановщик — Алексей Казаков, он же один из продюсеров.

Премьера обещает стать событием летнего сезона: женская драма с криминальным напряжением, звёздный состав и современный взгляд на классический сюжет — всё это уже вызвало живой отклик у первых зрителей.