«Девелоперская группа «Сити-XXI век» запускает просветительский проект «Университет 8 Клёнов». Лучший участник по итогам обучения получит подарок от застройщика — квартиру в миниполисе бизнес класса «8 Кленов».

Проект разработан с ведущими историками страны и включает в себя полный спектр знаний и прикладных дисциплин XIX века. В течение трёх месяцев участникам предстоит освоить азы этикета и стиля, основы российских духовных ценностей, благотворительности и меценатства, а также верховую езду, бальные танцы и фехтование.

В конце обучения участников проекта ждёт выпускной бал в антураже XIX века, на котором каждый выпускник продемонстрирует полученные навыки и знания. Участник, который лучше всех выполнит все конкурсные задания, получит главный приз от компании «Сити-XXI век» — квартиру в миниполисе «8 Кленов».

Участник, занявший второе место, получит в подарок набор генетического исследования Genotek. Все остальные участники — поощрительные призы от партнеров компании.

Для участия в проекте приглашаются молодые люди и девушки, мужчины и женщины в возрасте от 25 до 55 лет.

Кандидатам необходимо сделать небольшое видео-эссе до 1 минуты на заданную тематику, опубликовать его в своем аккаунте в социальных сетях и отправить заявку через форму на странице конкурса «Университет 8 Клёнов»:

Отбор будет проводиться в два этапа.

На первом — состоится открытый конкурс с определением финалистов.

По итогам, жюри выберет 16 участников проекта.

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