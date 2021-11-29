Второй Русский благотворительный бал пройдёт в столице

3 декабря 2021 года в Москве в Бальном зале Radisson Collection Hotel (гостиница Украина) пройдет Второй Русский благотворительный бал. Это одно из самых ярких и масштабных событий года.

Оксана Федорова обладательница самых престижных титулов – «Мисс Санкт-Петербург», «Мисс Россия», и единственная россиянка – победительница конкурса «Мисс Вселенная» в 2002 году. В статусе Мисс Вселенная Оксана Федорова в составе делегации с благотворительными миссиями посещала хосписы и больницы в беднейших странах Азии и Африки. Благодаря этим поездкам мировым благотворительным организациям удалось привлечь внимание к программам в сфере здравоохранения и образования и в некоторых странах внедрить вакцинацию от таких страшных болезней как столбняк на государственном уровне. Отказавшись от титула через 4 месяца после победы ради возвращения в Россию и защиты кандидатской диссертации, Оксана Федорова стала единственной «Мисс Вселенной», добровольно отказавшейся от титула. Именно победа в конкурсах красоты стала первым шагом в мир благотворительности. В 2009 году в Москве Оксана создала собственный благотворительный фонд, девизом которого стада фраза знаменитого «святого доктора» Фридриха Гааза «Спешите делать добро!». Миссия фонда – создание и продвижение культурно-просветительских программ и проектов, направленных на развитие семейных ценностей, нравственных и духовно-исторических традиций России, а также оказание адресной помощи детям с ДЦП.

Как отметила Оксана Федорова, «традиции благотворительности имеют в России глубокие корни, без таких меценатов как братья Третьяковы, Бахрушины, Савва Мамонтов, Савва Морозов невозможно представить искусство, науку, музыку, которые сегодня являются фундаментом национального культурного достояния. А медицинские корпуса и больницы, построенные на средства меценатов, напоминают нам сегодня о том, какую огромную роль в жизни страны и общества играют благотворители».

Фонд Оксаны Федоровой входит в число победителей конкурсов Фонда Президентских грантов и Грантов Мэра Москва. По итогам 2020 года Фонд стал победителем Всероссийского проекта в области социальной ответственности «Героям – быть!» в номинации «Вирус добра» за достижения в рамках программы адресной помощи детям с ДЦП.

Русский благотворительный бал – яркое событие в жизни столицы, которое объединяет традиции благотворительности и меценатства и культуру балов царских времен. Бал открывает зимний бальный сезон накануне знаменитых европейских балов в Вене и Дрездене, в рамках мероприятия запланирована танцевальная и музыкальная программа с участием ведущих артистов оперы и балета, известных деятелей культуры и искусства в соответствии с традициями великих европейских балов. Гости Бала окунутся в волшебную атмосферу прекрасного искусства, а также примут участие в благотворительной лотерее и аукционе. Все средства, собранные в рамках Бала фонд Оксаны Федоровой направлен на реализацию двух ключевых программ: «Культура и просвещение» и адресная помощь детям с ДЦП «Я хочу помочь».

Ведущим бала выступит Заслуженный артист России, амбассадор фонда Оксаны Федоровой Александр Олешко.

В участию в бале приглашены руководители Совета Федерации и Государственной Думы, Министерств и ведомств, банковских Ассоциаций и финансовых организаций, губернаторы. Среди почетных гостей ожидаются представители Правительства Москвы, Депутаты Московской Городской Думы, послы зарубежных государств, спортсмены, артисты, руководители ведущих предприятий России и объединений предпринимателей.

Второй Русский благотворительный бал проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 2019 года № 2705-р «О Концепции содействия развитию благотворительной деятельности в РФ на период до 2025 г.», организаторами выступают Фонд Оксаны Федоровой и ГК «Центр развития Инновационных проектов».

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