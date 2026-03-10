РАСПРОДАЖА

Дизайнер из Якутии представит свою коллекцию на шестой Московской неделе моды

INNIKI
Фото: пресс-служба Московской недели моды

Якутский дизайнер Изабелла Дордосова, основатель бренда INNIKI, примет участие в Шестой Московской неделе моды.

«На предстоящей неделе моды мы представим коллекцию «Архитектура цветения». Этот проект — манифест современной Саха-культуры и креативного Якутска, в котором архитектура и природа соединяются во вдохновляющем диалоге формы и смысла. В основе коллекции — матовый шелк, хлопок, органза и прозрачные структурные материалы, создающие архитектурную лёгкость. Палитра — северная и чувственная: ледяной голубой, пыльно-розовый, терракотовый, белый, графитовый, — поделилась дизайнер Изабелла Дордосова. – «Архитектура Цветения» выражает философию северного дизайна — утончённого, сильного и живого».

На участие в Московской неделе моды поступило более тысячи заявок от дизайнеров из 67 регионов России. Всего в Манеже будут представлены коллекции около 200 брендов. Финальный состав участников определит экспертный совет, в который входят главные редакторы профильных изданий, стилисты, основатели крупных ретейл-площадок.

