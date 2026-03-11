РАСПРОДАЖА

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Динара Садекова представила модный авторский фотопроект «Девушки и собачки любят бриллианты»

Динара Садекова представила модный авторский фотопроект «Девушки и собачки любят бриллианты»

By T1
233
динара садекова
Динара Садекова

Дизайнер модной одежды для животных Динара Садекова представила авторский эксклюзивный фотопроект «Девушки и собачки любят бриллианты». Фотопроект завершился публикацией в глянцевом журнале Model Lab Magazine — в печатной и электронной версии издания

— Это не просто фотосессия. Это проект, где всё продумано до мелочей, чтобы картинка смотрелась дорого и медийно. Мы сделали настоящую “бриллиантовую” эстетику: серебристые и золотистые камни, крупные переливающиеся элементы, сетка с камнями, детали в интерьере, в образах, в аксессуарах. Везде была одна линия, один стиль, один вайб — изыск и люкс, — говорит Динара Садекова.

Образы девушек собирали так, чтобы они выглядели цельно и статусно. И собачки тоже были частью концепции: аксессуары, ошейники, галстучки, элементы с камнями — всё поддерживало идею, а не было просто “для милоты”. Получилось очень красиво, необычно и реально по-глянцевому.

елена михеева
Елена Михеева
Юлия Клюева
Юлия Клюева
наталья богачева
Наталья Богачева
ирина вершинина
Ирина Вершинина
жанна магунова
Жанна Магунова
алена белолипова
Алена Белолипова

Над проектом работали: визажисты — Полина Сафронова, Екатерина Матяк, режиссер-постановщик — Александра Лобас. Принимали участие животные кинологического питомника русских цветных болонок «Созвездие Дианы». Партнер проекта — Bon Spa.

Фотограф: Алина АБУШАЕВА

