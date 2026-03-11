Динара Садекова представила модный авторский фотопроект «Девушки и собачки любят бриллианты»

Дизайнер модной одежды для животных Динара Садекова представила авторский эксклюзивный фотопроект «Девушки и собачки любят бриллианты». Фотопроект завершился публикацией в глянцевом журнале Model Lab Magazine — в печатной и электронной версии издания

— Это не просто фотосессия. Это проект, где всё продумано до мелочей, чтобы картинка смотрелась дорого и медийно. Мы сделали настоящую “бриллиантовую” эстетику: серебристые и золотистые камни, крупные переливающиеся элементы, сетка с камнями, детали в интерьере, в образах, в аксессуарах. Везде была одна линия, один стиль, один вайб — изыск и люкс, — говорит Динара Садекова.

Образы девушек собирали так, чтобы они выглядели цельно и статусно. И собачки тоже были частью концепции: аксессуары, ошейники, галстучки, элементы с камнями — всё поддерживало идею, а не было просто “для милоты”. Получилось очень красиво, необычно и реально по-глянцевому.

Над проектом работали: визажисты — Полина Сафронова, Екатерина Матяк, режиссер-постановщик — Александра Лобас. Принимали участие животные кинологического питомника русских цветных болонок «Созвездие Дианы». Партнер проекта — Bon Spa.

Фотограф: Алина АБУШАЕВА