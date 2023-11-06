В Кузбассе состоится Национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра». Программа включит себя показ более двадцати спектаклей, проведет образовательные семинары и наметит пути развития музыкального театра в нашей стране. О том, что ждет участников и зрителей фестиваля рассказал продюсер «Музыкального сердца театра» Дмитрий Калантаров.

– Расскажите, как возник проект «Музыкальное сердце театра»?

– Когда речь заходит о театральных премиях, то, конечно же, в первую очередь все вспоминают «Золотую Маску». 17 лет назад, когда многие театральные премии и фестивали уже успели заявить о себе, музыкальные постановки освещались в них только частично, многие авторские номинации отсутствовали как таковые, а мюзиклы и оперетта соревновались с оперой и балетом. Мы же пошли другим путем и взяли свой сегмент - современный музыкальный театр. Это не было конъюнктурным решением, все создатели премии в то время (и до сих пор) действительно болели музыкальным театром и ставили своей целью его популяризацию. И с тех пор мы не свернули с пути, а сфокусировались именно на музыкальном театре и охватили тем номинационным списком все авторские постановочные и исполнительские профессии и позиции в этой области.

– Чем в этом году фестиваль удивит зрителей?

– Фестиваль этого года проходит в Кузбассе – в Кемерово, Новокузнецке и Прокопьевске, - где в рамках основного музыкального блока, будут представлены спектакли наших номинантов. Несмотря на то, что по разным причинам приехать смогли не все, у нас приготовлена очень яркая и интересная программа, которая покажет всю палитру музыкального театра. Открываемся мы спектаклем Музыкального театра Кузбасса им. Боброва в Кемерово, а далее зрителей ждет парад постановок из разных регионов и городов: Омск, Новосибирск, Тюмень, Калининград, Нижний Новгород, Москва, Санкт-Петербург и Донецк. При этом фестиваль этого года будет отличаться от предыдущих не только масштабом географии, а и новыми направлениями, среди которых студенческая программа «Большой дебют» и международная конференция «Музыкальный театр без границ».

«Большой дебют» – это блок, ориентированный на студенчество, на будущих артистов музыкального театра, которую мы уже отработали в сентябре. Со спектаклями выступили студенты старших курсов пяти ведущих театральных ВУЗов нашей страны: ГИТИС, Школа-студия МХАТ, петербургский РГИСИ, Екатеринбургский театральный институт, Театральный институт при Саратовской консерватории. Это было первое масштабное мероприятие после открытия филиала РГСИ в Кемерово. Он станет образовательным центром культурных кластеров, который сейчас создается в этом и некоторых других регионах России по поручению президента, среди них: Москва, Севастополь, Кемерово и Владивосток.

Также параллельно показам будет проводится Лаборатория, международная конференция «Музыкальный театр без границ» с участием представителей стран БРИКС, где мы обсудим перспективы развития музыкального театра и возможные пути международного сотрудничества. 19 ноября пройдет Гала-концерт «Великолепная семёрка или семь чудес света», посвященный 50-летию российского мюзикла. Дата берет отсчет от премьеры мюзикла “Свадьба Кречинского” Александра Колкера в 1973 году. Со сцены прозвучат произведения семи выдающихся современных композиторов: президента фестиваля Максима Дунаевского, Алексея Рыбникова, Александра Журбина, Кима Брейтбурга, Александра Пантыкина, Владимира Баскина и Евгения Загота. А 20 ноября, в финале, традиционно строится вручение премии, на которой мы узнаем имена победителей в 18 конкурсных номинациях.

– Расскажите, как оцениваются конкурсные работы?

– При фестивале и премии нами создана Академия современного музыкального театра, членами которой являются ведущие теоретики и практики индустрии: композиторы, либреттисты, режиссеры, хореографы, художники-постановщики, директора и продюсеры, театроведы и журналисты. Тут параллель, наверное, можно провести с премией «Оскар», но у них решение принимают десять тысяч академиков, а у нас пока около сто сорок. Именно они голосуют за номинантов.

Расскажу немного о механике отбора. Сначала пять театральных критиков, методистов и специалистов в области музыкальных театров формируют лонг-лист, отбирая лучшие постановки. А затем к этим экспертам присоединяется 10 академиков, представителей различных цехов: авторы-композиторы, либреттисты, авторы текстов песен, аранжировщики, музыкальные руководители, режиссеры, хореографы, сценаристы, сценографы, педагоги и представители профильных СМИ. Именно они на основании лог-листа формируют шорт-лист и определяют персональных номинантов. Таким образом осуществляется мини-голосование по номонационному листу. И если спектакль набирает менее двух голосов, он выбывает из шорт-листа. Например, в прошлом году в этом списке оказалось 24 постановки, а в этом - 21. Во многом потому, что для некоторых работ пока просто нет номинации. Речь идет о спектаклях малой формы, которые стали особенно актуальны в последнее время. Думаю, что, учитывая эту тенденцию, в следующем году мы обязательно введем номинацию и для таких постановок.

– Лаборатория фестиваля – что это за направление?

– Лаборатория «Музыкальное сердце театра» создана для выявления, признания и поощрения лучших творческих работ, талантливых авторов и исполнителей в области музыкального театра. Она включает отбор новых авторских проектов, не имевших ранее театрального сценического воплощения, а также их доработку путем проведения лабораторных занятий с кураторами. В рамках Национального фестиваля в этом году будет организована творческая лаборатория под руководством Александра Пантыкина - музыканта и «дедушки уральского рока». Здесь пройдет лабораторная работа по подготовке эскизов для представлений их в рамках питчинга постановок, экспертами и зрителями которых станут представители органов культуры из регионов, директора, художественные руководители и продюсеры российских театров. Это дает возможность, с одной стороны, познакомиться с авторами, так и представить им себя.

– Как вам кажется, наметился ли уход иностранных франшиз и есть ли достойная замена среди отечественных постановок?

Когда мы создавали премию, мы мечтали, чтобы наряду с лицензионными постановками, которые активно ставились в Москве и Петербурге в то время, появилось и такое явление, как русский мюзикл. И на сегодняшний день мы видим на примере нашей премии, что из 21 одного номинированного музыкального спектакля - нет ни одного лицензионного. Поэтому с уверенностью можно сказать, что произошло полное импортозамещение. И произошло оно естественным путем - эволюционно и органично. А главное - продукт получился абсолютно состоятельным и самодостаточным!

Беседовала Олеся ФИРУЛЕВА

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