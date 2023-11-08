Сегодня мы взяли интервью у известной певицы и актрисы, участницы реалити шоу Сары Окс. Хотелось больше раскрыть нашу героиню и избежать однотипных вопросов, который ей и так задают, а нашим читателям будет скучно в них вникать. Поэтому мы решили спросить о тех вещах, которые раскроют перед нами артистку как личность.
– Что повлияло на выбор твоей профессии?
– К сфере развлечений меня тянуло еще в детсадовском возрасте, хотя я была очень стеснительным ребенком. Но детские лагеря и школьные мероприятия открыли тягу к подобному самовыражению. Наверно, это качество души – выбор той или иной стези. Мне было приятно внимание публики и восхищение в глазах других людей.
– Что делает твою жизнь легче?
– Решенный денежный вопрос, отличное здоровье и умное любящее окружение.
– Чего в тебе больше – инь или ян?
– В определенные периоды жизни приходится включать внутреннего Валеру. Но Инь во мне неубиваема.
– Чего ты не сможешь простить?
– Измены, равнодушия и высокомерия.
– Загораешь ли ты в соляриях?
– Очень давно часто посещала, но уже долгое время не загораю вообще – белая кожа, не хочу проблем.
– Ты бы хотела быть волшебником?
– Мне нравится дарить подарки, исполнять желания других людей, причем незапланированно, чтобы это была неожиданность, поэтому волшебная палочка мне бы не помешала.
– Какое лучшее лекарство от любовной тоски?
– Занятость.
– Как часто ты влюбляешься?
– С каждым годом все меньше и меньше
– Ты веришь в любовь с первого взгляда?
– С первого взгляда может наступить только страсть. Любовь создают.
– Ты покупаешь одежду известных брендов?
- Я капитальный шопоголик, но брендизмом не страдаю. Если вещь нравится, куплю, даже если это ноунейм. Брендовые вещи есть, но чаще мне их дарят.
– Какую часть твоей жизни занимает интернет?
– Интернет дал мне практически все в этой жизни, поэтому он занимает одну из ключевых мест в ней.
– Тебе нравится больше смотреть телевизор или читать книги?
– Только книги. Это и моя медитация, и терапия, и общение с друзьями. Фильмы – не моя страсть. Мне трудно сидеть в одну точку смотреть.
– Что ты делаешь, чтобы расслабиться?
– Вкусная еда, сон, игры, книги, животные.
– Какие качества ты ценишь в дружбе больше всего?
– Дружба – это присутствие. Если тебя променяли на что-то другое, то друга у тебя нет. Поэтому я ценю это самое присутствие вопреки всему.
– Что ты делаешь для того, чтобы быть лучше, чем ты есть?
– Бесконечное саморазвитие и улучшайзинг.
– Ты помнишь книгу, которая оказала на тебя большое влияние?
– Волшебник Изумрудного города – книга, после которой я сильно затосковала по жевунам, мигунам, Страшиле и другим обитателям волшебных земель. Мне очень хотелось, чтобы ураган унес меня в это место. Но таких ураганов, которые бы уносили многоэтажки, у нас не было, поэтому оставалось лишь грустить.
– Что заставляет тебя краснеть?
– Чужие глупые поступки. Или свои.
– Какие комплименты тебе делают чаще всего?
– О моей харизме и целеустремленности, упрямстве.
– Какие цели ты себе наметила на ближайшие 5 лет?
– Выйти на новый уровень федеральной известности, повысить востребованность и доделать все, что пока не успела.
– Чего недостает в твоей жизни?
– Единомышленников и взаимной любви.
– Ты завидуешь успехам других людей?
– Для меня зависть – это спусковой крючок к реализации собственных хотелок. Если мне чего-то захотелось, значит, это будет и у меня. Это такой маркер твоих желаний.
– Что ты сделаешь, если встретишь своего двойника?
– Опешу, а потом понаблюдаю со стороны
– Кто из публичных людей вдохновляет тебя?
– Джей Ло своей идеальной формой.
– Что заставляет тебя подниматься по утрам?
– Быстротечность времени и желание угнаться за его скоростью.
– Если бы ты была хозяйкой самой большой коллекции в мире, то что это была бы за коллекция?
– Коллекция недвижимости. Ну или кукол Барби в национальных костюмах.
– С каким супергероем ты могла бы себя сравнить?
– Женщина-кошка.
– Какой самый интересный вопрос тебе задавали?
– Сара, как тебя зовут?
– Ты любишь свой день рождения?
– Долгое время, почти всю жизнь я не отмечала дни рождения и новый год, мне было грустно, я считала, что это не праздники, и делала вид, что это обычный день. Но пару лет назад все изменилось. Пришло осознание, что я сама лишаю себя праздника, ожидая волшебников, которые меня поздравят. Мой внутренний ребенок оставался без елочки и подарков. Это ожесточало и наводило уныние. В прошлом году я купила и поставила первую в своей жизни елку, и подарила себе праздник и подарки. И поняла, что отныне не позволю самой себе унывать и ждать каких-то лучших времен. Не надо ждать чудес, чуди сама. Заранее планирую, чем себя порадую, и ребенок внутри меня теперь счастлив.
– Какие уроки ты вынесла для себя из прошлого?
- Доверяй, но проверяй;
- Никто с тобой не навсегда;
- Верь опыту, а не сердцу.
– Что может огорчить тебя?
– Малодушие и высокомерие от знакомых и друзей.
– Каков твой рецепт успеха?
– Бесконечный бег в барабане.
– Какой самый грубый совет ты получала?
– Выйди замуж, заведи детей – вот и вся твоя карьера.
– Ты считаешь себя амбициозной?
– Не то слово
– Если бы ты жила 100 лет назад, кем бы ты хотела работать?
– Актрисой немого или не очень кино
– Ты сама была для кого-то наставником?
– Ко мне часто обращаются за советом коллеги и знакомые, и я с готовностью инструктирую по отдельным вопросам. Но со временем решила брать за консультации деньги, ведь я же платила за эти знания, а люди часто бессовестны – только берут, а на отдачу забывают сразу про тебя.
– У тебя есть привычка опаздывать на встречи?
– Раньше я не умела правильно планировать и распределять время. Сейчас искоренила вредную привычку и закладываю время с запасом, что не нестись, сломя голову и не нервничать, ведь опаздывать не люблю.
– Когда в последний раз ты была по-настоящему пьяна?
– Ни разу. Не употребляю алкоголь, а от полбокала клонит в сон, поэтому до пьянства элементарно не доходило.
– Каких людей ты любишь?
– Тех, которые любя меня.
– Если любовь заставляет землю вращаться, то что делает страсть?
– Будит вулканы.
– Как часто ты говоришь – «Я люблю тебя»?
– Всякий раз, глядя в зеркало.
– Почему, по-твоему, некоторые люди бывают злыми?
– Если судить по себе, то я зла, если у меня что-то не получается, если нет того, чего бы я хотела, и я тогда начинаю злиться на тех, у кого это есть, и меня раздражают такие люди. Смею предположить, чтобы злость – это результат несбывшихся надежд.
– Пожелания читателям...
– Активнее проявляйтесь в этой жизни, чтобы не остаться незамеченной тенью.
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