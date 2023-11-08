Сегодня мы взяли интервью у известной певицы и актрисы, участницы реалити шоу Сары Окс. Хотелось больше раскрыть нашу героиню и избежать однотипных вопросов, который ей и так задают, а нашим читателям будет скучно в них вникать. Поэтому мы решили спросить о тех вещах, которые раскроют перед нами артистку как личность.

– Что повлияло на выбор твоей профессии?

– К сфере развлечений меня тянуло еще в детсадовском возрасте, хотя я была очень стеснительным ребенком. Но детские лагеря и школьные мероприятия открыли тягу к подобному самовыражению. Наверно, это качество души – выбор той или иной стези. Мне было приятно внимание публики и восхищение в глазах других людей.

– Что делает твою жизнь легче?

– Решенный денежный вопрос, отличное здоровье и умное любящее окружение.

– Чего в тебе больше – инь или ян?

– В определенные периоды жизни приходится включать внутреннего Валеру. Но Инь во мне неубиваема.

– Чего ты не сможешь простить?

– Измены, равнодушия и высокомерия.

– Загораешь ли ты в соляриях?

– Очень давно часто посещала, но уже долгое время не загораю вообще – белая кожа, не хочу проблем.

– Ты бы хотела быть волшебником?

– Мне нравится дарить подарки, исполнять желания других людей, причем незапланированно, чтобы это была неожиданность, поэтому волшебная палочка мне бы не помешала.

– Какое лучшее лекарство от любовной тоски?

– Занятость.

– Как часто ты влюбляешься?

– С каждым годом все меньше и меньше

– Ты веришь в любовь с первого взгляда?

– С первого взгляда может наступить только страсть. Любовь создают.

– Ты покупаешь одежду известных брендов?

- Я капитальный шопоголик, но брендизмом не страдаю. Если вещь нравится, куплю, даже если это ноунейм. Брендовые вещи есть, но чаще мне их дарят.

– Какую часть твоей жизни занимает интернет?

– Интернет дал мне практически все в этой жизни, поэтому он занимает одну из ключевых мест в ней.

– Тебе нравится больше смотреть телевизор или читать книги?

– Только книги. Это и моя медитация, и терапия, и общение с друзьями. Фильмы – не моя страсть. Мне трудно сидеть в одну точку смотреть.

– Что ты делаешь, чтобы расслабиться?

– Вкусная еда, сон, игры, книги, животные.

– Какие качества ты ценишь в дружбе больше всего?

– Дружба – это присутствие. Если тебя променяли на что-то другое, то друга у тебя нет. Поэтому я ценю это самое присутствие вопреки всему.

– Что ты делаешь для того, чтобы быть лучше, чем ты есть?

– Бесконечное саморазвитие и улучшайзинг.

– Ты помнишь книгу, которая оказала на тебя большое влияние?

– Волшебник Изумрудного города – книга, после которой я сильно затосковала по жевунам, мигунам, Страшиле и другим обитателям волшебных земель. Мне очень хотелось, чтобы ураган унес меня в это место. Но таких ураганов, которые бы уносили многоэтажки, у нас не было, поэтому оставалось лишь грустить.

– Что заставляет тебя краснеть?

– Чужие глупые поступки. Или свои.

– Какие комплименты тебе делают чаще всего?

– О моей харизме и целеустремленности, упрямстве.

– Какие цели ты себе наметила на ближайшие 5 лет?

– Выйти на новый уровень федеральной известности, повысить востребованность и доделать все, что пока не успела.

– Чего недостает в твоей жизни?

– Единомышленников и взаимной любви.

– Ты завидуешь успехам других людей?

– Для меня зависть – это спусковой крючок к реализации собственных хотелок. Если мне чего-то захотелось, значит, это будет и у меня. Это такой маркер твоих желаний.

– Что ты сделаешь, если встретишь своего двойника?

– Опешу, а потом понаблюдаю со стороны

– Кто из публичных людей вдохновляет тебя?

– Джей Ло своей идеальной формой.

– Что заставляет тебя подниматься по утрам?

– Быстротечность времени и желание угнаться за его скоростью.

– Если бы ты была хозяйкой самой большой коллекции в мире, то что это была бы за коллекция?

– Коллекция недвижимости. Ну или кукол Барби в национальных костюмах.

– С каким супергероем ты могла бы себя сравнить?

– Женщина-кошка.

– Какой самый интересный вопрос тебе задавали?

– Сара, как тебя зовут?

– Ты любишь свой день рождения?

– Долгое время, почти всю жизнь я не отмечала дни рождения и новый год, мне было грустно, я считала, что это не праздники, и делала вид, что это обычный день. Но пару лет назад все изменилось. Пришло осознание, что я сама лишаю себя праздника, ожидая волшебников, которые меня поздравят. Мой внутренний ребенок оставался без елочки и подарков. Это ожесточало и наводило уныние. В прошлом году я купила и поставила первую в своей жизни елку, и подарила себе праздник и подарки. И поняла, что отныне не позволю самой себе унывать и ждать каких-то лучших времен. Не надо ждать чудес, чуди сама. Заранее планирую, чем себя порадую, и ребенок внутри меня теперь счастлив.

– Какие уроки ты вынесла для себя из прошлого?

Доверяй, но проверяй;

Никто с тобой не навсегда;

Верь опыту, а не сердцу.

– Что может огорчить тебя?

– Малодушие и высокомерие от знакомых и друзей.

– Каков твой рецепт успеха?

– Бесконечный бег в барабане.

– Какой самый грубый совет ты получала?

– Выйди замуж, заведи детей – вот и вся твоя карьера.

– Ты считаешь себя амбициозной?

– Не то слово

– Если бы ты жила 100 лет назад, кем бы ты хотела работать?

– Актрисой немого или не очень кино

– Ты сама была для кого-то наставником?

– Ко мне часто обращаются за советом коллеги и знакомые, и я с готовностью инструктирую по отдельным вопросам. Но со временем решила брать за консультации деньги, ведь я же платила за эти знания, а люди часто бессовестны – только берут, а на отдачу забывают сразу про тебя.

– У тебя есть привычка опаздывать на встречи?

– Раньше я не умела правильно планировать и распределять время. Сейчас искоренила вредную привычку и закладываю время с запасом, что не нестись, сломя голову и не нервничать, ведь опаздывать не люблю.

– Когда в последний раз ты была по-настоящему пьяна?

– Ни разу. Не употребляю алкоголь, а от полбокала клонит в сон, поэтому до пьянства элементарно не доходило.

– Каких людей ты любишь?

– Тех, которые любя меня.

– Если любовь заставляет землю вращаться, то что делает страсть?

– Будит вулканы.

– Как часто ты говоришь – «Я люблю тебя»?

– Всякий раз, глядя в зеркало.

– Почему, по-твоему, некоторые люди бывают злыми?

– Если судить по себе, то я зла, если у меня что-то не получается, если нет того, чего бы я хотела, и я тогда начинаю злиться на тех, у кого это есть, и меня раздражают такие люди. Смею предположить, чтобы злость – это результат несбывшихся надежд.

– Пожелания читателям...

– Активнее проявляйтесь в этой жизни, чтобы не остаться незамеченной тенью.

Visited 2 times, 2 visit(s) today