Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

Драмеди «Картины дружеских связей» стало режиссерским дебютом Сони Райзман

By editor
134
картины дружеских связей - соня райзман
Фото предоставлено пресс-службой START

Режиссер Соня Райзман представила свой дебютный проект — драмеди «Картины дружеских связей». В главных ролях Александр Паль, Евгений Цыганов, Мария Карпова, Руслан Братов, Гоша Токаев и другие. Премьера фильма состоялась на фестивале актуального российского кино «Маяк». Картина победила в двух номинациях: лучшая работа режиссера (Соня Райзман) и лучшая женская роль (Мария Карпова).

У актера Саши впереди новая жизнь: он покидает Москву. Бывшие однокурсники собираются, чтобы проводить друга. Каждый по-своему переживает отъезд товарища, смешивая событие с личными тревогами. У них есть один день и одна ночь, чтобы по-настоящему прочувствовать, каково это — жить здесь и сейчас, не боясь будущего.

«Мой фильм — о людях, крепко связанных друг с другом, в тот момент, когда их связь должна разорваться. Каждая сцена в фильме основана на наблюдениях, сделанных мной в своем ближайшем круге в последние 5 лет. Французский художник Кристиан Болтански говорил: «Каждый человек заслуживает собственного музея» — я абсолютно согласна с этим тезисом и буду не против, чтобы «Картины дружеских связей» считались не только фильмом, но и музеем потерянных тридцатилетних людей в лице меня и моих друзей», — рассказывает Соня Райзман о своём фильме.

Предыдущая статья
«Меценаты нового времени. Искусство жить среди людей»: в Москве открылась выставка о роли предпринимателей в развитии страны
Следующая статья
Уникальный «Оскар» и другие легендарные артефакты Музея кино на ВДНХ

Новое в рубрике