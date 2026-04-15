Драмеди «Картины дружеских связей» стало режиссерским дебютом Сони Райзман

Режиссер Соня Райзман представила свой дебютный проект — драмеди «Картины дружеских связей». В главных ролях Александр Паль, Евгений Цыганов, Мария Карпова, Руслан Братов, Гоша Токаев и другие. Премьера фильма состоялась на фестивале актуального российского кино «Маяк». Картина победила в двух номинациях: лучшая работа режиссера (Соня Райзман) и лучшая женская роль (Мария Карпова).

У актера Саши впереди новая жизнь: он покидает Москву. Бывшие однокурсники собираются, чтобы проводить друга. Каждый по-своему переживает отъезд товарища, смешивая событие с личными тревогами. У них есть один день и одна ночь, чтобы по-настоящему прочувствовать, каково это — жить здесь и сейчас, не боясь будущего.

«Мой фильм — о людях, крепко связанных друг с другом, в тот момент, когда их связь должна разорваться. Каждая сцена в фильме основана на наблюдениях, сделанных мной в своем ближайшем круге в последние 5 лет. Французский художник Кристиан Болтански говорил: «Каждый человек заслуживает собственного музея» — я абсолютно согласна с этим тезисом и буду не против, чтобы «Картины дружеских связей» считались не только фильмом, но и музеем потерянных тридцатилетних людей в лице меня и моих друзей», — рассказывает Соня Райзман о своём фильме.