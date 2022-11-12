Единственная команда из Москвы «Белый кролик» примет участие во Всероссийской Юниор-Лиге КВН сезона 2022/2023. Юниорские игры с участием молодой команды состоятся 20 ноября.

Более 90% общеобразовательных организаций России имеют свои команды КВН. Но не все школы имеют возможность поддерживать это направление. Соучредитель фонда поддержки и развития юных талантов в области культуры и искусства «Белый Кролик» Елена Симачева совместно с соорганизатором Натальей Серпуховитиной, имея за плечами большой опыт и зная всю структуру взаимодействия, организовала собственную детскую уникальную команду КВН «Белый Кролик» на базе Фонда. Уникальность команды заключается в том, что она объединяет детей различных возрастов, как школьников, так и дошкольников, с различными увлечениями и способностями. Самому младшему участнику команды 5 лет, а самому старшему — 15.

Основная цель проекта — создание комфортных условий для раскрытия творческого, личностного, креативного потенциала школьников и дошкольников. Именно поэтому проект предполагает проведение целенаправленной образовательной работы по многим направлениям, включая вокал, хореографию, актерское мастерство, технику речи, стендап, сценическое движение, технику на раскрепощение и улучшение коммуникативных навыков. Благодаря развитию ключевых навыков участники команды «Белый Кролик» добиваются успехов не только в играх КВН, но и снимаются в кино, рекламе, побеждают на конкурсах чтецов, проводят фестивали в качестве ведущих, снимаются в телепередачах.

Команда успела стать победителем открытой Юниор-Лиги 2022 в Пятигорске, принять участие в XI международном фестивале детских команд КВН 2022 в Анапе, попасть в номинацию «Открытие фестиваля» оружейной лиги 2022 в Туле, а также выступить на открытии и закрытии Детского международного фестиваля Millenium fashion week в Дагестане.

В команде «Белый кролик» выступают актер юмористического киножурнала «Ералаш» Майкл Болховитин, ведущий Кинотаврика в Москве Слава Гуськов, актриса фильма «Нулевой пациент» с главной детской ролью Анастасия Болдырева, победительница Вокального конкурса SUPER ГОЛОС Dans Кристина Никитина. Кроме того, среди ребят выступает 5-летняя и самая юная участница Ева Симачева, модель итальянского журнала моды Anon fashion kids, а также актер и хоккеист Даниил Гаписов.

«Наши дети участвуют в социально значимых проектах, благотворительных мероприятиях и волонтерских движениях, снимаются в кино и участвую в детских и взрослых мероприятиях. С детства они знают, что такое сцена. И это одна из причин, по которой наша команда сумела стать единственным представителем от Москвы во Всероссийской Юниор-Лиге», — отмечает директор команды КВН «Белый кролик» Елена Симачева.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.