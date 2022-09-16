ЕКАТЕРИНБУРГ: Организаторы Ural Music Night занялись регрантингом

Организаторы Ural Music Night занялись регрантингом. Прием заявок в акселератор социальных проектов UMVC ведется с 15 сентября по 10 октября. Третий акселератор социальных проектов UMVC пройдет с 17 по 24 октября.

У вас есть возможность получить денежную поддержку на реализацию проекта, если он относится к одному из направлений:

музыка (организация концерта, запись альбома или клипа);

соцсети и СМИ (создание и/или развитие своего СМИ, канала в социальных сетях);

образование (организация и/или развитие образовательного проекта);

социальная поддержка (создание и/или развитие проекта, направленного на борьбу с социальными проблемами);

урбанистика и экология (организация и/или развитие городских и общественных пространств, создание проектов, направленных на борьбу с экологическими проблемами);

волонтерское движение (создание проекта, направленного на организацию и развитие волонтерских движений).

В течение недели вы, одиночно или в команде единомышленников, проработаете идею проекта, подготовите презентацию и напишете заявку на грант. Помогут в этом лекции на темы командной работы, креативности и идеи проекта, его эффективного оформления, продвижения и презентации, составления сметы. Их прочтут организаторы фестивалей Ural Music Night, New/Open Showcase Festival, «Дикоросы» и «ГикКон». Помимо лекций вас ждут деловые игры, консультации и спиддейтинг с экспертами (короткие быстрые встречи для получения ответа на интересующие вопросы).

По итогам защит лучшим командам будут закрыты расходы на аренду оборудования, изготовление полиграфии и мерча, распространение таргетированной рекламы и транспортные расходы. Максимальный размер поддержки одной команды эквивалентен 70 000 рублей.

Помимо этого, организаторы акселератора могут помочь победителям, предоставив помещение для проведения мероприятий проекта, привлекая волонтеров Ural Music Volunteer Crew, оказывая информационную поддержку и проводя консультации на темы: организация и проведение мероприятий, фандрайзинг, работа с партнерами, работа со СМИ.

Для того чтобы стать участником акселератора социальных проектов UMVC, нужно с 15 сентября по 10 октября подать заявку по ссылке http://umvcrew.ru/projects.

Организация акселератора и проведение регрантинга стали возможными благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив, предоставившего грант обучающему проекту Ural Music Volunteer Crew.

Первые два акселератора привели к реализации 10 проектов, среди которых IZ PODVALA – 8 видеоинтервью с музыкантами, комиками, художниками и другими творческими людьми Екатеринбурга, где они рассказали о своих первых успехах, вдохновении и текущих проектах.

Клип «Пустой зал» – ресурсная поддержка позволила Sonyaprosti, молодой группе из Екатеринбурга, играющей в жанрах dream-pop и pop-rock, снять и смонтировать клип, а также обеспечить его продвижение в социальных сетях. Марафон для студентов InstructUp! – серия обучающих мероприятий об event-менеджменте от экспертов-практиков для студентов 1–2 курсов специальности «Социально-культурная деятельность» Уральского федерального университета.

«Что играете?» – подкаст, популяризирующий современную музыкальную культуру. В коротком разговоре молодые уральские музыканты рассказывают об истории жанра, в котором они играют, и его отличительных чертах, используя в качестве примера собственную музыку.

«За 300 лет после» – проект команды, на протяжении нескольких лет занимающейся туристическим сап-бордингом. Включает в себя разработку сап-маршрута по реке Чусовой и проведение завтрака на воде – пикника на сапах на реке Исеть. Направлен на появление исторической осознанности у населения Урала.

«Инициатива показуема» – подкаст о культурных проектах Екатеринбурга.

Среди гостей представители фестивалей Ural Music Night, STENOGRAFFIA и Husky Tunes, МИЕ, ЦСД, театра ORA, кинотеатров «Премьер Зал», студии подкастов Venture Media, культурный обозреватель и автор канала «Е-катарсис» Анна Филосян.

Подайте заявку с 15 сентября по 10 октября и реализуйте свой проект.

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