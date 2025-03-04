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Главгосэкспертиза одобрила проект театрально-культурного центра «Байкал» в Улан-Удэ

editor
By editor
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На набережной реки Селенга столицы Бурятии появится современное шестиэтажное здание театрально-культурного центра «Байкал». Его площадь составит более 20 тыс. кв. метров. Проект строительства одобрили эксперты Главгосэкспертизы России по итогам рассмотрения проектно-сметной документации.

Внешний вид театрально-культурного центра представлен композицией из множества изящно изогнутых волн, которые, гармонично переплетаясь, образуют различные символы бурятской культуры. Особое внимание уделяется фасаду атриумного пространства, где из сплетения волн возникает образ бараньего рога – символ изобилия и богатства.

«В проекте активно используются большие площади современных витражных конструкций, отражающих окружающую природу и объединяющих ее с самим зданием, создавая единое целое. За витражным остеклением предлагается устройство декоративных вертикальных алюминиевых ламелей. Волнообразность фасада возникает за счет различного сечения ламелей и хорошо просматривается при движении вдоль здания», — рассказала ведущий эксперт проекта Главгосэкспертизы России Лилия Резанова.

В здании для посетителей обустроят большой и малый зрительные залы на 1000 и 200 мест соответственно. Также на втором этаже оборудуют многофункциональное фойе с возможностью проведения мероприятий и кафе.

В остальной части центра разместят репетиционные, административные, служебные и технические помещения. Например, балетные, хоровые и оркестровые залы, ансамблевые кабинеты, студии записи, вокальные классы, кабинеты сольного пения, фото-видео студии, гримерные и костюмерные.

Театрально-культурный центр «Байкал» будет обеспечен машино-местами и специальными входными группами для маломобильных групп населения.

Застройщик – ООО «Театральный Центр УУ». Генеральный проектировщик – ООО «Дальневосточный проектный институт».

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