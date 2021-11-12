ЕКАТЕРИНБУРГ: Продолжается прием заявок на шоукейс-фестиваль актуальной музыки New/Open

New/Open – конференция, профессиональная ярмарка и шоукейс актуальной музыки.

Вы можете получить грант до 600 000 рублей на реализацию своего проекта!

Проектом музыкальной группы может быть съемка видеоклипа, запись музыкального альбома, организация концерта, участие в образовательной программе или в музыкальном фестивале, но никто не ограничивает вас в идеях!

Общий призовой фонд составит 5 000 000 рублей.

New/Open – творческий акселератор, участники которого могут получить реальную помощь в реализации своих проектов. В финале проекта коллективы защищают проекты и выступают перед тысячной аудиторией и экспертами музыкальной индустрии.

К участию приглашаются сольные исполнители и музыкальные группы, проживающие в России.

Напомним, шоукейс-фестиваль New/Open состоится в Екатеринбурге 11-13 февраля 2022 года.

Прием заявок продлится до 6 декабря 2021 года.

Подать заявку на участие можно на официальном сайте проекта – https://newopen.su .

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.