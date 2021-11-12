«Экосистема Города». Молодые архитекторы изменят облик российских городов

16 ноября 2021 года открывается приём заявок на всероссийский конкурс для молодых архитекторов и урбанистов — «Экосистема Города». Организаторы проекта — ФГБУ «Роскультцентр» и компания «Культура потребления». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. К участию приглашается креативная молодежь — архитекторы и урбанисты в возрасте от 18 до 35 лет. Онлайн-заявку можно подать до 16 февраля 2022 года, участие бесплатное.

«Экосистема Города» — первая всероссийская платформа развития территорий, работающая с задачами федерального значения.

Проект предлагает эффективную модель новой урбанизации: с одной стороны, стремится повысить качество жизни горожан и создать современную городскую среду в регионах, с другой — открыть молодым специалистам новые возможности для реализации своих идей и раскрытия творческого потенциала.

Для представителей регионов платформа конкурса станет сервисом для формирования запроса на ревитализацию территорий и получения современных архитектурных решений и привлечению к решению вопросов городского развития молодых профессионалов, научного сообщества и бизнес. Платформа станет акселератором урбанистических проектов и кузницей высокопрофессиональных кадров.

После подачи заявки молодые архитекторы становятся участниками настоящей лаборатории: в течение нескольких месяцев их ждет обучающий курс от лидеров креативной индустрии «архитектура и урбанистика», работа с профессиональными наставниками-практиками, нетворкинг, обмен опытом и знаниями, разработка проектов благоустройства для 5 регионов РФ, питчинг своих идей перед представителями регионов с последующей реализацией лучшего проекта в срок до 2026 года.

«Долгие годы плодотворного сотрудничества с Роскультцентром укрепляют не только нашу уверенность в дальнейшем успехе проекта, но и готовность всесторонне поддерживать данную инициативу. Проекты, разработанные молодыми архитекторами в рамках прошедшего хакатона «Города», будут реализованы в 2022—2025 годах, и мы верим, что запускаемая платформа также окажется очень полезной в контексте формирования и развития территорий. Союз архитекторов России желает проекту успехов, а его участникам — свежих идей и вдохновения!», — прокомментировал проект президент Союза архитекторов России Николай Шумаков.

«Проект «Экосистема Города» даст возможность молодым талантливым архитекторам принять деятельное участие в преобразовании городской среды совместно с экспертами-наставниками.Это не только обучение, но и построение сети профессиональных связей, которые превратятся в возможности для партнерства», — рассказала СЕО компании «Культура потребления» Дария Женихова.

«По объёмам отрасли, архитектура занимает третье место в креативных индустриях России, по данным НИУ ВШЭ. Молодые архитекторы и урбанисты конкурса «Экосистема Города» не только получат новые знания и реальные заказы в столь перспективном сегменте, но и объединятся в новое сообщество с современными подходами. Такой молодой профессиональной силы очень не хватает для развития территории нашей большой страны», — отметила руководитель Роскультцентра и директор фест-форума «Российская креативная неделя» Марина Абрамова.

«Экосистема Города» позволит раскрыть творческий потенциал молодых представителей креативной индустрии «архитектура и урбанистика», ведь образовательный курс проекта состоит не только из теоретического блока, но и из практического, когда участники смогут в сжатые сроки разработать архитектурные решения, защитить идею перед представителями регионов и стать победителями с возможностью последующей реализации проекта на территории субъектов РФ», — считает руководитель Всероссийского урбанистического хакатона «Города», начальник отдела регионального развития ФГБУ «Роскультцентр» Ольга Шубникова.

По итогу обучения будет отобрано 50 наиболее перспективных проектов, авторы которых примут участие в очных архитектурных воркшопах. Финалом станет защита перед жюри, в которое войдут эксперты, архитекторы и представители администрации регионов.

Проекты победителей будут воплощены в жизнь до 2026 года и станут частью новой комфортной городской среды в 5 регионах РФ.

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