РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ЭММИ ЛИН

editor
By editor
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ЭММИ ЛИН — музыкант обладающая очаровательной улыбкой и глубоким интеллектом. Ее харизма и оригинальность притягивают людей, а профессиональные навыки обеспечивают серьезный успех на музыкальной сцене.

ЭММИ ЛИН стремится заявить о себе как о талантливой артистке, готовой покорять сердца и показывать свою честную историю в мире шоу-бизнеса. «Я этого хочу, значит это будет! А вы станете свидетелями моего восхождения. Буду делиться своими шагами, успехами и неудачами», — говорит ЭММИ ЛИН.

На протяжении 2023-2024 годов ЭММИ ЛИН активно участвует в ключевых событиях музыкальной индустрии, включая фестивали «Движ FEST» и «PROлето», а также поддерживает благотворительные инициативы, такие как концерт фонда «Подари жизнь». Ее участие в красных дорожках премий «Жара», «Виктория» и «МУЗ ТВ» подчеркивает впечатляющий рост популярности и статус одной из самых перспективных звезд современного шоу-бизнеса.

эмми линн

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В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

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