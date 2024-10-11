Stazzy — певица, музыкант и вокальный педагог, который работает со многими звездами российской сцены. Недавно исполнительница выпустила песню и клип «Здравствуй, Камчатка!», презентация которых состоялась в павильоне региона на Восточном экономическом форуме. Путешествие на полуостров в феврале этого года произвело на артистку огромное впечатление: несколько дней в окружении океана и вулканов вдохновили ее на создание этой красивой и патриотической композиции, а сам проект был создан Министерством туризма совместно с музыкальным лейблом Rocket Records.
«Как ты там»: премьера нового лирического трека Stazzy, 2024