Вот литературно обработанный вариант обзора, отредактированный в соответствии с нормами русского языка (устранены повторы, улучшена стилистика, отточен синтаксис), а В Санкт-Петербурге завершился съемочный процесс второго сезона комедийного сериала «Нейровася», премьера которого состоится на телеканале ТНТ. Режиссерское кресло вновь занял Георгий Даниелянц, а производством занимались компании «Лейзи Дог Продакшн» и «М5 Продакшн».

По сюжету нового сезона оперуполномоченный Василий Фролов продолжает нести службу в компании своей необычной напарницы — нейросети Светы, обитающей у него в голове. Их тандем помогает раскрывать преступления, однако с каждым разом становится все более рискованным для самого Васи. Пока его друзья Влад и Даша ищут безопасный способ избавиться от цифровой соседки, Фролову приходится совмещать расследования с переменами в личной жизни: он готовится в третий раз стать отцом.

В новых эпизодах Света обретает все большую самостоятельность и все чаще действует по собственной, порой нелогичной схеме. Героям предстоит разбираться с последствиями ее вмешательства в память Васи, пытаться извлечь ИИ без угрозы для его жизни, а также противостоять новому врагу, который начинает напрямую влиять на ход событий. Особый акцент в сезоне сделан на личности самого Василия: зрителям покажут его прошлое, внутренние терзания и непростые отношения с близкими.

К своим ролям вернулись Владимир Епифанцев, Дарья Блохина, Анастасия Панина, Светлана Камынина, Михаил Тарабукин, Юлия Ильина, Роберт Захарян, Лео Канделаки, Ростислав Бершауэр, Юрий Тарасов, Ариана Парамонова и другие. В актерский состав второго сезона также влились Сергей Дружко, Андрей Гайдулян, Давид Манукян, Анастасия Акатова, Дмитрий Хасис и новые артисты.

«Второй сезон заметно масштабнее, но для меня масштаб — это не только обилие экшена или новые лица. История стала глубже: Вася больше не просто сожительствует с нейросетью, он постепенно утрачивает грань между ее алгоритмами и собственной личностью. Их дуэт держится на несовместимости: Вася руководствуется сердцем, инстинктами и порой вовсе непостижимыми вещами, тогда как Света пытается всё просчитать и систематизировать. Они бесконечно раздражают друг друга и спорят, но в итоге сплачиваются в единый организм — возможно, не самый здоровый, зато жизнеспособный. В новом сезоне жизнь заставляет Васю взрослеть: он ждет третьего ребенка, переосмысляет прошлое и учится нести ответственность за других, а для мужчины это подчас опаснее любой нейросети», — говорит Владимир Епифанцев, исполнитель роли Василия Фролова.

«В этом сезоне Света стала еще более человечной, саркастичной и самостоятельной. Ее шутки настолько хороши, что я сама хохотала над сценарием. Думаю, от такой виртуальной подруги в голове мало кто отказался бы. Но их отношения с Васей заметно эволюционируют. Это классика: встреча интеллигентного сноба и простого мужика. Сначала они фыркают друг на друга и видят мир по-разному, но постепенно находят общую точку опоры, которая приводит к настоящей дружбе. Конфликт — вот что делает эту связь живой и цепляющей для зрителя. Второй сезон, на мой взгляд, даже круче первого: персонажи получились яркими, узнаваемыми и настоящими — в них легко узнать своих друзей и коллег. Я уверена, что этот сезон станет настоящим хитом», — рассказывает Дарья Блохина, исполнительница роли Светы.