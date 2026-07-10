Сказка в кадре: орнаменты, мосты и белый бриг Петербурга

«Алые паруса–2026» начинаются ещё до первого фейерверка. Заставка к трансляции — это не просто титры, а целая короткометражка. В ней — разведённые мосты, бриг «Россия» в акватории, перо Жар-птицы, узоры, которые хочется разглядывать, и город, который в этой графике выглядит почти ожившей открыткой.

Стиль в этом году собрал в себе несколько слоёв. Тут и ручная работа, и классическая анимация, и трёхмерные сцены. Но главное — он узнаваем с первого кадра.

Ольга Оганезова, замдиректора по маркетингу Пятого канала, рассказывает: в основу легла идея города как главного героя. Бриг «Россия» появляется на Неве — и запускает по Петербургу орнаментальную волну. Она течёт по каналам, заливает улицы, отражается в окнах. В узоре — сплав гжели, хохломы и авторских вариаций. Получился свой рисунок, ни на что не похожий, но при этом родной.

Там, где нужно — воздушность, почти невесомость (как то самое перо Жар-птицы). Где нужно — мощь и монументальность. Город в кадре одновременно и величественный, и тёплый. И этот орнамент не просто фон. Он как визуальный код, который связывает сегодняшний день с прошлым — без пафоса, но с узнаваемой душой.

Цвета подобраны под настроение белых ночей: закатные оттенки, золото, и, конечно, яркий акцент — тот самый красный «алых парусов». Палитра не кричит, но задаёт торжественность.

Самое интересное — камера. Она не статична, а будто плывёт: скользит по воде, ныряет в арки, ведёт зрителя за собой. Чувствуешь себя не наблюдателем, а участником. Такой приём превращает заставку в начало истории, а не просто в «вступление».

Финал — как портал. Двойная арка, орнаментальная рамка, а в центре — бриг «Россия» с алыми парусами. Он не просто корабль, а образ, почти легенда. Авторы специально выстроили перспективу так, чтобы он шёл прямо на зрителя — из глубины, из сказки. И есть в этом городской символизм: говорят, если влюблённые спустятся под арку Эрмитажного мостика к воде и загадают желание, то всё сбудется. Получается, что и сама заставка — такой же мостик, только из детства во взрослую жизнь.

«Алые паруса» вернулись в 2005-м — по инициативе банка «РОССИЯ», правительства Петербурга и Пятого канала. И с тех пор каждый год эта графика становится не просто оформлением, а отдельным высказыванием. В этом году — о том, что мечта узнаётся в деталях.