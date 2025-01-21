Эрьзя Степан

Степан Эрьзя — скульптор XX века. Родился 28 октября (ст.ст.) 1876 года в мордовском селе Баево Ардатовского уезда Симбирской губернии. Учился в Москве. После этого уехал в Европу. Долго время работал в Аргентине. Однако всегда помнил о своих корнях, даже псевдоним взял по названию этнической группы, представителем которой являлся. Настоящая фамилия скульптора — Нефедов. Он совмещал в творчестве достижения мирового искусства и традиции эрзянского народа. Французские критики называли скульптора «Русский Роден».
«Степан Эрьзя и весь мир»: в метро открылась выставка коллекции Международного фонда искусств имени С.Д. Эрьзи, 2025