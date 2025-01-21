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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Степан Эрьзя и весь мир»: в метро открылась выставка коллекции Международного фонда искусств имени С.Д. Эрьзи

editor
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эрьзя - деловой центр
Фото © пресс-служба Международного фонда искусств имени С.Д. Эрьзи

Увидеть изображения скульптур советского мастера Степана Эрьзи можно в переходе на станции «Деловой центр». Фотовыставка — совместный проект Международного фонда искусств имени С.Д. Эрьзи и Московского транспорта. Проект призван рассказать о творчестве одного из самых самобытных художников XX века, а также представить коллекцию оригиналов и высокоточных слепков работ мастера, которая хранится в «Эрьзя-Центре» на Автозаводской 1.

Всего пассажиры московского метрополитена смогут увидеть больше 20-ти работ Степана Эрьзи. Все они имеют непростую историю. Большинство скульптур спасены реставраторами фонда от разрушения и забвения, восстановлены и хранятся в частных и музейных зарубежных коллекциях: в Латинской Америке и странах Европы. Москвичи же и гости столицы имеют уникальную возможность насладиться точными копиями работ мастера в «Эрьзя-Центре» благодаря регулярной работе фонда. Слепки изготавливает единственный в мире реставратор произведений из кебрачо и альгарробо Александр Толокин. Среди спасенных скульптур «Иоанн Креститель» 1914 года, «Портрет уругвайского поэта Орасио Кироги» 1937 года, «Санта Тересита» 1936 года и другие.

«Мы даже не представляем, насколько мы бедны от того, что мы богаты. У нас огромное количество художников, которых необходимо открывать, рассказывать о них людям. Мы любим воспевать иностранную культуру, но забываем о своих талантливейших мастерах. Наш Фонд берет на себя ответственность исправить сложившуюся ситуацию и, спасая творческое наследие нашего земляка Степана Эрьзи, популяризирует его произведения», — подчеркивает президент Фонда Михаил Журавлев.

Вместе со скульптурами на фотовыставке представлены архивные снимки самого Степана Эрьзи. Это уникальные материалы, которые хранятся в коллекции Международного фонда искусств имени С.Д. Эрьзи. Благодаря фото пассажиры метрополитена смогут познакомиться также с биографией и современниками советского мастера.

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