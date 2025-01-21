«Степан Эрьзя и весь мир»: в метро открылась выставка коллекции Международного фонда искусств имени С.Д. Эрьзи

Увидеть изображения скульптур советского мастера Степана Эрьзи можно в переходе на станции «Деловой центр». Фотовыставка — совместный проект Международного фонда искусств имени С.Д. Эрьзи и Московского транспорта. Проект призван рассказать о творчестве одного из самых самобытных художников XX века, а также представить коллекцию оригиналов и высокоточных слепков работ мастера, которая хранится в «Эрьзя-Центре» на Автозаводской 1.

Всего пассажиры московского метрополитена смогут увидеть больше 20-ти работ Степана Эрьзи. Все они имеют непростую историю. Большинство скульптур спасены реставраторами фонда от разрушения и забвения, восстановлены и хранятся в частных и музейных зарубежных коллекциях: в Латинской Америке и странах Европы. Москвичи же и гости столицы имеют уникальную возможность насладиться точными копиями работ мастера в «Эрьзя-Центре» благодаря регулярной работе фонда. Слепки изготавливает единственный в мире реставратор произведений из кебрачо и альгарробо Александр Толокин. Среди спасенных скульптур «Иоанн Креститель» 1914 года, «Портрет уругвайского поэта Орасио Кироги» 1937 года, «Санта Тересита» 1936 года и другие.

«Мы даже не представляем, насколько мы бедны от того, что мы богаты. У нас огромное количество художников, которых необходимо открывать, рассказывать о них людям. Мы любим воспевать иностранную культуру, но забываем о своих талантливейших мастерах. Наш Фонд берет на себя ответственность исправить сложившуюся ситуацию и, спасая творческое наследие нашего земляка Степана Эрьзи, популяризирует его произведения», — подчеркивает президент Фонда Михаил Журавлев.

Вместе со скульптурами на фотовыставке представлены архивные снимки самого Степана Эрьзи. Это уникальные материалы, которые хранятся в коллекции Международного фонда искусств имени С.Д. Эрьзи. Благодаря фото пассажиры метрополитена смогут познакомиться также с биографией и современниками советского мастера.