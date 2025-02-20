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«Это была одна из самых трогательных съёмок в моей жизни»: Женя Малахова рассказала о своем новом клипе «Ничего не обещал»

editor
By editor
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женя малахова - клип ничего не обещал
Фото © пресс-служба «Первое Музыкальное»

Певица и актриса, Женя Малахова, выпустила клип на песню «Ничего не обещал». Песня, написанная более 15 лет назад, обрела новый смысл, став гимном памяти и поддержки для тех, кто пережил потерю близких.

За продакшн клипа отвечала команда популярного режиссера и клипмейкера — Алексея Голубева, который снял более 300 музыкальных клипов, таким артистам, как: Егору Криду, Ольге Бузовой, Диме Билану, Полине Гагариной и другим. Алексей смог передать всю глубину эмоций и боль утраты.

В клипе певица предстает в трех образах, которые символизируют разные стороны женской сущности. Это жена, которая буквально кричит о своей боли и трепетно хранит письма любимого. Это мать — сильная, сдержанная, с мудростью и верой, она бережно хранит заметки о сыне. И, наконец, это светлая и юная дева, которая символизирует душевную чистоту, несмотря на мрак вокруг. Всех трех женщин объединяет общая боль. Они едины в своих переживаниях, любви, надежде и вере. Клип был снят при поддержке продюсерского центра «Интеграция».

Песня сильно потрясла всех на съёмочной площадке. Женя настолько прочувствовала каждую строчку, что не могла сдержать слёз. Её искренность и эмоциональность передались всей съёмочной группе — плакали все, от операторов до гримёров. «Это была одна из самых трогательных съёмок в моей жизни. Я плакала и никто не мог оставить этот ручей», — поделилась Женя.

Женя Малахова приглашает зрителей окунуться в атмосферу трогательной истории, которая напомнит о любви к тем, кого мы потеряли, но кого продолжаем носить в своих сердцах.

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