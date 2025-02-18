Певица MACCOYA записала саундтрек к фильму о бойце СВО

Недавно состоялась премьера короткометражного фильма «Неспешите нас хоронить», основанного на реальных событиях. Его сняли родители молодого человека, погибшего на СВО в 2023 году. Фильм создан, чтобы раскрыть личность героя, показать моменты принятия тяжелых решений и чувства близких. Создатели киноработы хотели бы,чтобы она помогла людям прожить собственную боль.

Саундтреки к фильму написала Диана Владимировна Дмитриенко,также известная под псевдонимом MACCOYA. Композиции получили названия «Возвращайся домой» и «Просто любить». В их основе лежит не только сюжет фильма, но и личная история автора. Песня «Возвращайся домой» была адресована брату певицы, который также находится на СВО. MACCOYA посвятила этот трек всем тем, кто ждет своего возвращения к родным.