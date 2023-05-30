Фестиваль «Джаз над Енисеем» вернется в Красноярск

В Красноярском крае будет возрождён легендарный фестиваль «Джаз над Енисеем». Событие пройдет с 30 июня по 2 июля 2023 года. 12 концертов в 6 городах региона дадут не только именитые джазовые артисты, но и известные эстрадные исполнители, которые представят специальные программы.

Художественным руководителем фестиваля станет народный артист РФ Игорь Бутман: «В этом году благодаря поддержке региона у нас появилась возможность возродить один из музыкальных символов Красноярска – потрясающий фестиваль «Джаз над Енисеем». Впервые мы выступили на этом фестивале в 1997 году и даже записали здесь альбом, который разошелся по всей России. С большим энтузиазмом наша команда готовила программу нового фестиваля и мы планируем представить красноярцем всё многообразие традиционных и современных форм джаза».

Организаторами фестиваля выступают Красноярская филармония, Фонд Игоря Бутмана и компания Igor Butman Music Group при поддержке Правительства Красноярского края.

Откроет фестиваль концерт L’One (Левана Горозии) с участием групп Dizzy Dutch Duck и Ubel. 30 июня в 20:00 на острове Татышев уроженец Красноярска представит специальную джазовую программу. Концерт пройдёт на открытом воздухе, вход для зрителей будет свободным.

1 июля пианист Олег Аккуратов выступит на сцене Красноярской филармонии в сопровождении двух оркестров. В первом отделении он представит программу с Красноярским академическим симфоническим оркестром под управлением Владимира Ланде, во втором – с Московским джазовым оркестром под управлением Игоря Бутмана.

2 июля специальную программу PIANOMANIЯ Jazz представит народный артист РФ Дмитрий Маликов. Во втором отделении концерта выступят Игорь Бутман, Fantine и Московский джазовый оркестр.

Джаз на органе представит народный артист РФ Владимир Хомяков 2 июля в Органном зале филармонии.

«Возрождение в Красноярске джазового фестиваля было нашей целью на протяжении нескольких лет. Фестиваль представит джазовое искусство во всем его многообразии. Помимо концертов состоятся творческие встречи, мастер-классы, кинопоказы. Уверен, что возрожденный фестиваль станет настоящим праздником джаза и подарит этому направлению новых поклонников в нашем крае», – отметил генеральный директор Красноярской филармонии Евгений Стодушный.

География фестиваля в этот раз значительно расширится. Так, джазовое трио народного артиста РФ Даниила Крамера даст концерт в Дивногорске. Совместно с труппой «Свободный балет» они представят Балет-фантазию «Путешествие в страну Мультиленд» в Канске и Железногорске. Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр выступят для жителей Зеленогорска, а в Енисейске даст концерт «Тува Джаз Бэнд».

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.