О любви с нежностью и иронией: музыкально-поэтический вечер в Доме Рахманинова

Есть мнение, что о любви все давно сказано в стихах, прозе и музыке. И все-таки, поэты, писатели и музыканты продолжают беседовать об этом великом и загадочном чувстве с каждом из нас. Может быть, дело в том, что любовь сама дает ответы на многие вечные вопросы творцов и обычных людей? Об этом и многом другом предложили подумать гостям Дома Рахманинова организаторы музыкально-поэтического вечера «Почему? Любовь…», который состоялся 11 марта в уже хорошо известном московским меломанам зале.

О любви во всех ее проявлениях с аудиторией побеседовала актриса Московского художественного академического театра имени Максима Горького Амина Синагатуллина под аккомпанемент аранжировщика и музыканта джаз-трио «Геликон-опера» и группы In Pravda Николая Финогентова (фортепиано), лауреата международных джазовых фестивалей Руслана Николаева (саксофон) и лауреата международных конкурсов Петра Бердникова (альт). В удивительно эмоциональном и выразительном исполнении Амины прозвучали произведения Елены Исаевой, Евгения Гришковца, Сергея Довлатова и других известных авторов. С нежностью, пониманием и доброй иронией актриса рассказала нам о судьбах разных людей - любящих и холодных, любимых и отвергнутых, наивных и умудренных опытом, но продолжающих верить в свою «птицу счастья». Покидая гостеприимный дом на Большой Ордынке, очень хочется поблагодарить артистов за щедрый талант и новые открытия, надеясь на продолжение разговора.

15 марта в рамках культурно-просветительского цикла мероприятий «Рахманиновские среды» со слушателями встретится кандидат искусствоведения, доцент РГУ им. А.Н. Косыгина, музыковед и пианист Александр Великовский. Лектор расскажет аудитории о Рахманинове – романтике, в чьих произведениях слышны и неповторимые лирические интонации, и голос колокола, и мотивы судьбы, и конечно, бесконечная любовь к России, которую композитор был вынужден навсегда оставить в самом расцвете творческих сил.

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