Фестиваль «Органные вечера в Кусково» приглашает на июльские концерты

В июле гостей фестиваля ждут как встречи со строгой классикой органного исполнительского искусства, так и яркие необычные программы, которые представят уникальные ансамбли с участием певцов, органа, флейты и балалайки.

Ценителей вокального мастерства фестиваль «Органные вечера в Кусково» приглашает на две оригинальные программы. Михаил Широченко (контратенор) и Мария Блажевич (орган) представят вечер «Золотые шедевры старинной музыки» (13 июля, 19.00). Искусство певцов-кастратов, получившее всеобщее распространение в европейской музыкальной культуре XVIII столетия, сегодня известно по огромному пласту созданных для них оперных партий. Самый высокий из мужских голосов – контратенор – в современном мире довольно редкое явление, однако именно благодаря обладателям этого тембра публика и сегодня имеет возможность насладиться удивительным наследием той эпохи. Михаил Широченко хорошо знаком российским меломанам благодаря телевизионному проекту «Большая опера», финалистом которого стал в 2019 году. Спустя всего два года певец снискал международное признание, став обладателем Гран-при престижного конкурса World Music Competition в Испании и получив специальный приз международного конкурса Opera Bella. В сольных программах контратенор выступает с органисткой из Томска Марией Блажевич. Вместе с ней в рамках фестиваля он представит лучшие образцы барочной музыки, созданной для высокого мужского голоса.

Второй вокальный вечер июля будет посвящен творчеству американского композитора Джорджа Гершвина (23 июля, 17.00). Органный дуэт «Artbene», в составе которого выступают Анна Ветлугина и Дмитрий Максименко, и джазовая певица Тамта Пулариани порадуют публику необычными трактовками знаменитых произведений американского классика в программе «Summertime».

Впервые в рамках форума выступит главная органистка санкт-петербургского кафедрального собора Святой Марии, обладательница специальных премий Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева Марина Вайзя (20 июля, 19.00). Для своего сольного концерта исполнительница выбрала органные шедевры эпохи барокко и романтизма: прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Феликса Мендельсона, Роберта Шумана и Ференца Листа.

Дуэт флейтистки Екатерины Пащенко и органистки Юлии Лотовой подготовил тематическую программу «Серенада для флейты и органа» (6 июля, 19.00). Ее основу составили не только опусы, обозначенные авторами как серенады, но и пьесы, соответствующие этому определению и создающие лирический настрой для уютного июльского вечера. Публика этого концерта услышит оригинальные транскрипции клавирных, органных, инструментальных и вокальных сочинений Георга Фридриха Генделя, Иоганна Себастьяна Баха, Георга Филиппа Телемана, Кристофа Виллибальда Глюка, Франца Шуберта и других композиторов. А эффектным завершением вечера станет «Вальс» из оперы «Жизнь за царя» Михаила Глинки в переложении для флейты и органа.

Еще одним дебютантом фестиваля станет необычный дуэт из Санкт-Петербурга, в состав которого вошли балалаечник Николай Ковалевич и органист Сергей Силаевский (2 июля, 17.00). Совместным творчеством музыканты уже не раз доказывали публике, что произведения европейских композиторов XVIII столетия – Баха, Букстехуде, Вивальди, Моцарта – в их интерпретациях обретают свежее, и вместе с тем удивительно аутентичное звучание. Ведь тембр балалайки схож по звучанию с лютней – любимым струнным щипковым инструментом большинства немецких и итальянских авторов той эпохи.

Напомним, что XII летний фестиваль «Органные вечера в Кусково», стартовавший в подмосковной усадьбе графов Шереметьевых 28 мая, приглашает москвичей и гостей столицы на выступления известных солистов и ансамблей из разных городов России. Июльская афиша включает пять концертов, в рамках которых будет представлена широкая палитра жанров и стилей – от инструментальных и вокальных шедевров западноевропейского барокко до джазовых стандартов Джорджа Гершвина.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.