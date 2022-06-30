«Так могут только они!»: группа «Зодчие» выступила в клубе Пушкарёв

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Легендарные «Зодчие» открыли летний сезон уютным концертом в столичном клубе «Пушкарёв».

Музыкантов, впервые выступавших на этой сцене, публика благодарила несмолкаемыми овациями и криками «Браво! Ещё!». Каждый из присутствующих 22 июня оценил особую тёплую атмосферу песен «Зодчих», каждая из которых уникальна.
Двухчасовой концерт пролетел на одном дыхании.

Юрий Давыдов, Александр Белоносов, Андрей Артюхов и Юрий Павлюков исполнили как хиты из альбома «Злобные старикашки» («В 10 Б не слушали Любэ», «Глядь», «Маасковский факстрот» и др.) так и свежие синглы («Бросаем пить!», «Любовь с первого секса», «Песня без мата», «Мужчины с пробегом», «Домой ещё рано!» и др.).

Не обошлось без классических — «Землекоп», «Лодка качалась», «Баба Люба», «Наливай!» и без премьер-сюрпризов!

20 июля в Ритм Блюз Кафе в Москве состоится яркое событие — презентация второй пластинки «Зодчих» «Рождённые заживо», посетить которую обязан каждый меломан! Пропустить нельзя! Точка! Билеты в продаже.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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