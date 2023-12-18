Финал «Фабрики дизайна 2.0» и победители проекта

14 декабря в Стартхабе состоялся финал конкурса «Фабрика дизайна 2.0» по трекам «Быт» и «Устойчивость», завершившийся награждением победителей.

Конкурс проводится с 2022 года и выступает платформой̆ для взаимодействия дизайнеров, производственных компаний и экспертов индустрии для создания новых отечественных продуктов, отвечающих современным запросам потребителей̆ и обеспечивающих конкурентоспособность российских производителей̆ на международном рынке.

Всего по трекам «Быт» и «Устойчивость» были поданы заявки от 348 участников, а 111 компаний-партнеров подготовили 203 технических задания для дизайнеров.

Дизайнеры и эксперты индустрии встретились на одной площадке, чтобы презентовать гостям созданные в рамках конкурса проекты. Участники провели питч-сессии по своим проектам, получили обратную связь от специалистов отрасли и договорились о дальнейшем сотрудничестве.

Триумфатором и фаворитом финала «Фабрики дизайна 2.0», занявшим 1 и 2 место, стала Ольга Степанова за проекты упаковки продуктов из верблюжьего молока и упаковку вареников для заказчика «КФХ Копылова Татьяна Семеновна». 3 место занял Кокорин Степан за проект джибитсов (украшения для обуви) для ИП Кривова Анжела Владимировна.

Финалисты конкурса представили свои проекты в 4 тактах: «Сценарии и дизайн мебели и среды», «Упаковка: Просто добавь дизайн», «Дизайн игры, состояний и путешествий», «Право на дизайн: к прибыли и успеху». Спикеры поделились экспертной оценкой в рамках публичных дискуссий. Специалисты отметили, что все работы участников конкурса сочетали в себе как модные тенденции, так и стремление к комфорту и эффективному использованию продукта. Евгения Ежикова, директор студии Артемия Лебедева, считает, что конкурс важен не только для дизайнеров, но и для компаний: «Компании учатся ставить задачи, в этом также есть огромный смысл».

Светлана Круталевич, дизайнер интерьера, исследователь, преподаватель кафедры «Дизайн среды» РГУ им. А.Н. Косыгина акцентирует внимание на связи дизайна и аналитики: «Появляется аналитика в проектировании. Когда мы говорим не только об эстетической функции дизайна, но и о его исследовательской составляющей. Спасибо за это».

Эксперты отмечают, что площадка «Фабрики дизайна» позволяет бизнесу и дизайну вести диалог и развивать профессиональные связи: «Дизайнер в будущем должен обладать компетенциями самого широкого спектра. Я призываю к диалогу: если каких-то навыков и знаний не хватает, обращайтесь к производителю. Мы всегда поможем и всегда подскажем – мы за диалог», – заключает Константин Авагимов, Председатель Гильдии креативных индустрий при МТПП.

В конце дня прошла церемония награждения и публичное подписание контрактов между компаниями и дизайнерскими командами. Победителям вручили подарки от конкурса и специальные призы от партнеров.

Всего в 2023 году в рамках «Фабрики дизайна 2.0» проведено 4 трека, в которых приняло участие 660 участников-дизайнеров и 190 компаний-заказчиков, которые предоставили 359 задач на разработку дизайн-решений̆.

Организатором конкурса «Фабрика Дизайна 2.0» выступает Агентство креативных индустрий совместно с Союзом Дизайнеров России.