Лучшие работы участников VII Всероссийского конкурса «Гимн России понятными словами» представили на PANORAMA360

Выставка лучших работ VII Всероссийского конкурса «Гимн России понятными словами» открылась 15 декабря на самой высокой смотровой площадке города Москвы PANORAMA360. В выставочной зоне площадки представлены иллюстрированные работы участников в виде постеров.

В церемонии открытия выставки приняли участие: Екатерина Аверкиева, президент АНО «Инновационный центр развития и воспитания детей и молодёжи»; Алексей Порошин, председатель совета АНО «Инновационный центр развития и воспитания детей и молодёжи»; Елена Мякотникова, директор функции «Климатические инициативы и углеродное регулирование» СИБУРа, член «Женской Двадцатки» W20 G20, независимый наблюдатель ЮНЕП; а также победители конкурса Полина Овсянникова из г. Белгород и Даниил Гурьянов и г. Октябрьский Республики Башкортостан.

В рамках мероприятия организаторы провели для участников конкурса экскурсию по смотровой площадке PANORAMA360. В сопровождении профессионального гида-экскурсовода ребята погрузились в историю столицы с высоты птичьего полета, узнали о знаковых высотных постройках, а также познакомились с самой высокой фабрикой мороженого и шоколада.

Финалист Национальной премии «Патриот-2023» всероссийский конкурс «Гимн России понятными словами» – это творческий проект, который проводится в этом году уже в 7-й раз и реализуется в рамках поручения Президента РФ об использовании в школах государственной символики. Организатор конкурса – АНО «Инновационный центр развития и воспитания детей и молодёжи» при поддержке Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы РФ.