Фонд Потанина объявил результаты конкурса «Индустриальный эксперимент»

Фонд Потанина подвел итоги конкурса «Индустриальный эксперимент». Победителями стала 21 проектная команда из 16 регионов России, которая будет исследовать вклад промышленного наследия в развитие территорий.

Конкурс проводится во второй раз и направлен на поддержку работы российских музейных организаций с новыми актуальными видами наследия. В фокусе конкурсных проектов — ревитализация индустриальных объектов через их сохранение, актуализацию и предъявление.

Генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева: «Мы запустили конкурс в прошлом году, и пилотный цикл подтвердил интерес музейного сообщества к преобразованию неиспользуемых промышленных объектов в современные креативные пространства. В этом смысле конкурс – уже не эксперимент среди инициатив программы “Музей без границ”, а доказавший свою эффективность инструмент для интеграции промышленного наследия в современный культурный контекст, развития локальных инициатив и поддержки музейных организаций, которые работают с этим типом наследия».

Каждая из трех номинаций конкурса — новая ступень к реализации проекта. «Индустриальный старт» поддерживает команды, которые только начинают работу с объектами промышленного наследия. На нее было подано 27 заявок, поддержку получат 7 проектных команд. Следующий уровень — номинация «Индустриальный апгрейд» для проектов развития и масштабирования уже действующих музейных инициатив, использующих объекты индустриального наследия. На эту номинацию поступило 12 заявок, 4 из которых будут поддержаны Фондом. Самая масштабная номинация конкурса — «Завод-музей» — оказалась и самой популярной среди заявителей – было получено 32 заявки и определено 10 победителей.

Участие в конкурсе приняли команды из 41 региона России. По количеству заявок лидируют Московская область (8), Иркутская область и Санкт-Петербург (по 5), Ярославская область (4) и Волгоградская область (3). Больше всего победителей представляют Московская область (3), Санкт-Петербург, Калининградская и Ярославская области (2).

Предложенные на конкурс инициативы охватывают не только привычные фабрики и заводы, но и другие объекты индустриального наследия, например, водонапорные башни.

Проекты финалистов иллюстрируют разнообразие типов объектов и более масштабный, целостный подход к изучению территории — несколько проектов направлены на работу с территорией целого рабочего поселка или же индустриального района города. Некоторые участники сконцентрировались на конструктивных элементах производства — впервые конкурсный проект включает работу с промышленным горном. Типология объектов этого конкурсного цикла также включает разнообразные усадебные комплексы, которые не так активно были представлены в прошлом году.

Общий объем грантовой поддержки победителей составит 78 245 191 рубль. Эта сумма покрывает расходы на реализацию проектов, а также частичное восстановление или консервацию объектов промышленного наследия, с которыми работают команды-победители.

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