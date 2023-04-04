Представители fashion-индустрии нашли способы утолить «кадровый голод» на швейных производствах

Несмотря на сложившийся в России стереотип, что быть швеей — это не модно, в реальности вся fashion-индустрия держится на труде прикладных специалистов, спрос на которых сегодня растет в геометрической прогрессии. По данным Роструда, каждая третья вакансия открыта для их поиска, и таких вакансий вдвое больше, чем резюме. Именно поэтому темой первого fashion-митапа, организованного Агентством креативных индустрий при Департаменте предпринимательства и инновационного развития города Москвы, стал кадровый голод и роль швейных профессий в создании бренда.
Fashion-митапы АКИ станут циклом регулярных ежемесячных вечерних встреч, которые будут проводиться для кооперации игроков креативного рынка и поиска решений актуальных вопросов развития индустрии моды в Москве и регионах. Они призваны стать площадкой для активного диалога представителей бизнеса и органов государственной власти, повысить уровень узнаваемости российских брендов. Компании, работающие в этой отрасли, смогут обмениваться опытом, успешными кейсами, создавать новые формы сотрудничества и эффективные коллаборации.
В первой дискуссии приняли участие: руководитель Агентства креативных индустрий Гюльнара Агамова, президент Русской ассоциации участников фешен-индустрии (РАФИ) Татьяна Белькевич, создатели проекта «ПРОШЬЮbusiness», а также ведущие курса «Швейный цех для модного бренда» Анна Таран и Екатерина Непочатых, владелец швейных фабрик Podium Сархан Рустамов, учредитель фэшн-пространства Odmo Space Кирилл Мельчаков, основатель бренда Ivolga Ольга Малюга, брендинг-продюсер, эксперт по маркетингу, организатор образовательного бизнес-форума «Репутация» Анна Русска и продюсер, визионер, эксперт fashion tech, основатель модной сети Fashion.ru и первого онлайн-СМИ о моде в России Moda.ru Антон Алфер. Они обсудили, как решить проблему дефицита представителей швейных профессий и популяризировать их.
Один из самых актуальных вопросов для производителей — где искать специалистов данной индустрии и как их мотивировать.
Сархан Рустамов уверен, что для этого необходима четко налаженная структура работы предприятия, готовность компании обеспечить комфортные условия труда и достойную заработную плату:
– Только что я запустил с нуля уже четвертую фабрику на 70 рабочих мест и точно знаю, что специалисты хотят от работодателя ясности и предсказуемости. Если швеи четко понимают, сколько смогут заработать, получают полностью подготовленную модель от технологов, идет плавный запуск без простоев и техника налажена, это мотивирует. Мы работаем в регионах, и нам достаточно дать объявление в сети, в газетах, чтобы к нам пришли два-три специалиста, которые в дальнейшем привлекут и своих коллег. Кроме того, у нас работает социальный лифт: несколько наших швей выросли до мастеров цеха и руководят бригадами из 15 человек.
Анна Русска отметила, что возможность карьерного роста для швей не всегда идет на пользу производству, поэтому стоит уделить особое внимание непосредственно популяризации профессии:
– Все лавры достаются дизайнерам, а швеи и другие технические специалисты, на которых и держится бренд, остаются в тени. Проработав несколько лет за станком, они уже хотят большего, уходят с фабрик и сами начинают заниматься дизайном. В результате снова возникает нехватка кадров. Если владельцы компаний, позиционируя себя на рынке, будут говорить и о своей команде, достойно презентовать ее участников, подчеркивать их вклад в процесс производства, это позволит поднять имидж прикладных профессий.
Коллегу поддержал и Антон Алфер, предложив реальные инструменты их продвижения:
– Нужно показывать широкой аудитории успешные кейсы производств, акцентируя внимание на участии в их реализации реальных людей — швей, мастеров цеха: снимать с этими специалистами ролики для соцсетей, распространять их по крупным пабликам, сделать программу или реалити-шоу. Можно мотивировать и сами предприятия: например, если они будут брать стажеров и сделают с ними видео, которые наберут миллионы просмотров, это хороший маркетинг. Безусловно, такая инициатива должна исходить от органов власти.
Продолжая тему поддержки отрасли на городском уровне, Гюльнара Агамова рассказала о новом проекте Агентства креативных индустрий:
– В результате опроса 20 столичных компаний мы узнали, что им сейчас не хватает 700 швей, 300 технологов, 100 закройщиков и 50 модельеров-конструкторов, поэтому решили организовать бесплатную практико-ориентированную программу «Фабрика легпрома», в рамках которой участники смогут пройти обучение по этим специальностям с дальнейшим трудоустройством. Компании, которые изъявили желание принять участие в проекте, не только обучат их непосредственно под свои задачи, но также уже на этапе практики будут выплачивать стажерам стипендию, после чего оформят их в штат.
Татьяна Белькевич, которая станет экспертом-куратором «Фабрики легпрома», отметила:
– Московский рынок легкой промышленности — самый быстрый и высоко развитый операционный механизм, поэтому мы должны активно развивать образовательные проекты, налаживать связи между специалистами прикладных профессий и производителями, чтобы подать пример регионам и стимулировать развитие отрасли на всероссийском уровне.
Все участники дискуссии сошлись во мнении, что для популяризации прикладных профессий важно доступное обучение, прозрачная и структурированная система производства на предприятиях. Было отмечено, что возможность проведения экскурсий на производствах и специальные социальные льготы для работников предприятий также бы смогли помочь вывести прикладные профессии из тени.
Наталья МАЛАХОВА, Агентства Креативных индустрийИсточник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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